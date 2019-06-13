“光明书香”公益捐赠活动在杜尚别举行

本报杜尚别6月12日电 （记者周翰博）11日，由中国国务院新闻办公室、中国驻塔吉克斯坦大使馆和中国外文局共同支持，北京中道公益基金会主办的“光明书香”公益捐赠活动在塔吉克斯坦吉萨市第三十五学校举行。中共中央宣传部常务副部长王晓晖、塔吉克斯坦文化部副部长达夫拉特佐达、中国驻塔吉克斯坦大使刘彬等中塔两国嘉宾出席了捐赠活动。

王晓晖在致辞中表示，国家的长远发展要以教育为基石，只有把孩子们培养好、教育好，未来才有希望。此次“光明书香”公益活动为第三十五学校的师生们送来学习用品，希望为同学们的学习和成长带来帮助、提供便利。

达夫拉特佐达表示，塔中双方在经济、社会和文化等方面已经实现广泛合作，相信塔中两国今后可以继续互惠互利，为地区和世界的和平与发展作出更大贡献。

第三十五学校校长那扎诺夫代表全校师生接受了爱心书包、电脑等捐赠品并表示，第三十五学校是一所乡村学校，各类设施比较落后，中国送来的礼物将极大改善学校教学条件。随后，学生代表向嘉宾们赠送了富有塔吉克斯坦特色的小礼物，并表演了精心准备的歌舞节目。

据了解，“光明书香”公益捐赠活动已先后到达柬埔寨、老挝、卢旺达、巴布亚新几内亚、吉尔吉斯斯坦等国家，广受好评。

《 人民日报 》（ 2019年06月13日 02 版）

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