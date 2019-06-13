“希望能有更多欣赏京剧的机会”

6月11日晚，上海京剧院带来的海派神话京剧《五百年后孙悟空》在日本东京艺术剧场落下帷幕。能容纳800人的剧场座无虚席，演出结束后，掌声经久不息，许多观众不愿离场，交流分享着观戏体会。

国之交在于民相亲。此次演出作为庆祝新中国成立70周年和纪念中日文化交流协定签署40周年活动之一，由日本经济新闻社、特定非营利活动法人京剧中心等主办。作为合作方，人民日报社社长李宝善在贺词中表示，此次演出，上海京剧院派出强大演员阵容，相信日本观众可以近距离体验到“猴戏”绝活，在听觉和视觉上感受神话京剧的独特魅力，将有助于日本观众加深对中国传统艺术和文化的了解，对促进中日两国人民互信与交流，具有重要意义。日本外务大臣河野太郎在贺词中称，相信此次演出将成为日本民众近距离欣赏中华民族文化瑰宝，进一步加深了解中国文化的宝贵机会。

京剧是中国戏曲艺术的集大成者，是中华民族文化的瑰宝。《五百年后孙悟空》取材于中国古典名著《西游记》。据上海京剧院常务副院长张帆介绍，该剧根据海派连台本戏的风格进行复排，主演兼导演严庆谷先生是郑（法祥）派悟空戏的传承人。

77岁的日本特定非营利活动法人京剧中心理事长津田忠彦从1986年开始几乎每年都邀请中国各地京剧院团赴日本演出。津田忠彦说，《五百年后孙悟空》舞台呈现多姿多彩，充分满足了观众对艺术欣赏的需求。

“我一下子成了京剧的粉丝。”家住东京的大谷女士带着高中二年级的女儿观看京剧后，激动地说：“《五百年后孙悟空》不仅故事情节生动，而且有许多很酷的武打动作。我希望今后和女儿一起学好汉语，去中国欣赏更多精彩的京剧。”

小岛康誉30年前曾在北京欣赏过古典京剧演出，他说：“《五百年后孙悟空》不仅有杂技表演，还融入了很多现代元素，演出结束后的热烈掌声反映了日本观众对这部京剧的喜爱。”

“中国文化源远流长，博大精深，能够在日本观赏传统与现代结合的京剧，是一件非常美好的事情，我们希望能有更多欣赏京剧的机会。”自由美女士是一位老戏迷，20多年前就喜欢上了京剧。为此，她数次访华旅游观看京剧演出，同时还努力学习汉语。

上海京剧院是中国国家重点京剧院团，曾多次赴日本演出。此次除了从6月11日至16日在东京演出8场外，还将于22日和23日分别在大阪和名古屋各演出一场。“我们派出了包括4名国家一级演员在内的50多名演员，希望通过此次演出充分展示中华民族优秀文化，传递海派文化精神，进一步促进中日文化的友好交流。”张帆说。

（本报东京6月12日电）

《 人民日报 》（ 2019年06月13日 02 版）

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