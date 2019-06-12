百名唇腭裂患儿重新“幸福微笑”

为助力云南省健康扶贫工作， 6月11日，中国人口福利基金会、云南省计划生育协会共同主办的“幸福微笑——救助唇腭裂儿童”公益活动在昭通仁安医院开展启动暨筛查活动。

以北京协和医院周炼教授带队的包括外科医师、麻醉医师、小儿科医师、护士在内的18名医疗志愿者，为昭通市所辖9个县区的100名贫困家庭唇腭裂患儿逐一进行严格的术前筛查。所有符合手术条件的患儿，将于6月12日至6月15日陆续接受由“幸福微笑”医疗队提供的免费手术治疗。本次活动所有受助患儿手术治疗费用、生活补助费用、医疗活动组织费用等由中国烟草总公司云南省公司捐赠支持。

本次活动得到了中国计划生育协会的指导、中华口腔医学会唇腭裂专业委员会和医疗志愿者们所在单位的大力支持。云南省和昭通市计生协会在患儿组织动员、调查摸底、协调沟通等方面付出了大量工作，昭通仁安医院全力支持公益，为救助活动提供了场地、设备和人员支持。各方通力协作，共同实施医疗救助，将改善和提升唇腭裂患儿的生命质量，影响和改变他们的一生。

2017年底以来，中国人口福利基金会、云南省计划生育协会共同组织实施“幸福微笑”公益项目，计划在5年时间内，帮助云南省内2500名贫困家庭唇腭裂患儿重拾幸福微笑。

(责编：李圆征(实习生)、常红)