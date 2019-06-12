新西兰国会中新艺术交流展开幕

新华社惠灵顿6月12日电（记者卢怀谦 张晓青）“图像共生，华彩溢彰——新西兰国会中新艺术交流展”12日晚在新西兰国会大楼开幕。展览汇集了20位中国艺术家的作品，展现了东方特色的美学艺术，同时还展出了20位有强烈多元文化特色的新西兰各族裔艺术家的作品。

新西兰议会助理议长阿德里安·鲁拉赫认为，此次展览融合了中国传统艺术和当代艺术，将极大促进新西兰与中国之间的文化和艺术交流，增进两国人民的互相了解。

新西兰少数民族事务部副部长迈克尔·伍德说，多元文化是新西兰的力量源泉，不同文化、信仰和种族的人之间建立社会和谐的关键在于理解，新中文化艺术交流有利于实现这种理解及和谐。

惠灵顿中国文化中心主任郭宗光表示，国之交在于民相亲，民相亲在于心相通，心相通，需要文化先行。本次展览时间正逢中新旅游年，地点选在新西兰最高立法机构国会大楼，中新艺术家共同参与展示两国风土人情，体现出中新友好关系和两国人民的深厚友谊。

参展艺术家何立伟则表示，艺术家有国界，但是艺术是无国界的。美好的艺术都有着相同的本质，能唤起人类共同的情感与经验，无须翻译，直达人心。

本次展览由奥克兰国际艺术空间和惠灵顿中国文化中心等联合主办，将持续到7月18日。

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