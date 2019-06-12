印度西部30万人紧急疏散躲避热带气旋

新华社新德里6月12日电（记者赵旭）印度内政部12日表示，鉴于热带气旋“瓦尤”可能在24小时内登陆，印度西部古吉拉特邦已启动大规模撤离计划，计划把约30万人撤离至安全地带。
印度内政部发言人当天发表声明说，热带气旋“瓦尤”即将在印度西部登陆，主要对古吉拉特邦大部分地区以及马哈拉施特拉邦部分地区产生影响。受其影响，古吉拉特邦启动大规模撤离计划，约30万名居民将被紧急安置到700个避难所，“瓦尤”登陆地区的学校也将关闭至14日。古吉拉特邦首席部长鲁帕尼12日说，撤离工作已于当天早上开始。
据了解，目前气旋中心位于印度最大城市孟买以西200公里左右的海面上，预计将于13日登陆古吉拉特邦沿海地区。印度内政部12日说，已有39支国家救灾反应部队进入将受影响区域协助群众撤离，并将在气旋登陆后执行搜索和救援任务。另有34支来自军方的救援队待命。印度空军还在当天启用C-17运输机向古吉拉特邦运送了150名救援人员和8吨设备物资。
据印度媒体报道，此次热带气旋形成于印度西海岸阿拉伯海海域，目前气旋中心最大风力为每小时120公里，预计登陆时将加强至每小时145至170公里，是近20年来登陆印度西部的最强气旋。
据悉，古吉拉特邦已经有20年没有受到热带气旋影响，最近的一次热带气旋发生在1998年，造成约1万人死亡。
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