中国舞美设计家获布拉格演出设计与空间四年展“最佳灯光设计奖”

新华社布拉格6月12日电（记者杨晓红）第14届布拉格演出设计与空间四年展11日晚在捷克首都布拉格举行颁奖典礼，中国舞美设计家周正平凭借越剧《桃花扇》的灯光设计获得“最佳灯光设计奖”，这也是本届四年展唯一一个灯光类奖项。

布拉格演出设计与空间四年展是世界上规模最大、历史最长和最具代表性的演出设计展事，素有“世界舞美奥林匹克”之称。以“想象、转换与记忆”为主题的第14届四年展于6日至16日在布拉格工业宫举行，共吸引60多个国家和地区参展。

越剧《桃花扇》的舞美元素精巧极简，残荷、窗棂等古典元素的现代运用，呈现出典雅优美的平衡之美。灯光弥漫其中，参与完成了场景转化、叙事引导、形象刻画、心理开掘、情景营造、气氛渲染等一系列戏剧语汇，意蕴丰富、节奏流畅，传递出神韵。

评委会在颁奖词中写道：“这是一个诗意的、魔幻的、高度复杂的灯光设计，它扮演了一个强大的、戏剧驱动的角色。”

在本届四年展上，中国舞台美术学会组织的中国代表团分别在国家与地区展、学生展、碎片展、建筑展、出版物展5个单元进行了展示，是中国在这一展事上规模最大、版块最多的一次参与。

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