外交部：朝鲜半岛问题仍处在政治解决框架之内

新华社北京6月12日电（记者侯晓晨）外交部发言人耿爽12日表示，尽管近一段时间朝鲜半岛和谈步伐有所放缓，半岛问题仍处在政治解决的框架之内。
在当日例行记者会上，有记者问：今天是朝美领导人会晤一周年。近来朝美之间的对话似乎未能取得更多进展。中方是否担心两国关系继续恶化？对半岛问题解决的前景有何预期？
耿爽表示，一年前的今天，朝美领导人在新加坡实现首次会晤并发表了联合声明，半岛问题政治解决进程取得重要进展。
他表示，近一段时间，半岛和谈步伐有所放缓，但是朝方仍然坚持实现半岛无核化、朝美双方均致力于通过对话解决问题的大方向没有变，半岛问题仍处在政治解决的框架之内。
“半岛问题错综复杂，解决起来不可能一蹴而就。我们希望有关各方坚持方向不变、接触不停、相向而行，按照‘双轨并进’思路和‘一揽子、分阶段、同步走’原则继续谈下去，均衡解决各方合理关切，最终实现半岛的无核化与持久和平。”他说，中方愿与国际社会一道，继续为此作出努力与贡献，发挥建设性作用。
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