阿富汗北部5名安全部队士兵遭友军误炸身亡

新华社喀布尔6月12日电（记者陈鑫 邹德路）阿富汗北部昆都士省伊玛目萨希卜地区行政长官马哈布布拉·赛义迪12日说，该地区一座军事基地当天凌晨误遭空袭，造成5名安全部队士兵死亡、7人受伤。
赛义迪说，空袭发生在当地时间凌晨2时左右，显然是针对武装分子发动的，但炸弹落在了该地区一座军事基地内。赛义迪没有透露发动空袭的是阿富汗空军还是美国领导的驻阿联军。
阿富汗安全部队已不止一次误遭友军空袭并出现伤亡。5月16日，驻阿联军对南部赫尔曼德省的塔利班武装分子发动空袭，但由于情报有误，造成当地一座警察局的17名警察被炸死，另有11人受伤。类似的误炸还在3月中旬造成乌鲁兹甘省首府提林库特附近的5名阿富汗安全部队士兵死亡。
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