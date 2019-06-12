吉尔吉斯斯坦政要和专家认为美贸易单边主义背离时代潮流

新华社比什凯克6月12日电（记者关建武）吉尔吉斯斯坦共产党人党主席马萨利耶夫和吉国家战略研究所专家舍拉迪尔日前表示，美国贸易单边主义破坏了国际贸易规则，与时代潮流背道而驰。
马萨利耶夫日前在接受新华社记者采访时说，美国此举是向后倒退，不符合时代要求；此外还会引发相当严重的后果，在贸易、经济、社会和政治领域造成恶劣影响。
马萨利耶夫说，中国和美国是世界两大经济体，世界其他地区的经济稳定有赖于中美两国之间稳定的经济关系。现在各经济体相互联系十分紧密，美国挑起对华经贸摩擦是利己主义行为。
吉尔吉斯斯坦国家战略研究所专家舍拉迪尔说，美国挑起的经贸摩擦损害了国际贸易体系。世界各经济体之间的关系是平等互利的合作关系，而不是“施与”与“接受”的不平等关系。
谈及美国以安全威胁为由打压中国科技企业，马萨利耶夫说，这是赤裸裸的保护主义，严重破坏了国际贸易规则。舍拉迪尔也表示，以无从考证的“国家安全”为由打压企业，是卑鄙的手段。“美国的行为正使全球化倒退。美国政客试图让世界回到‘冷战’时期，世界变了，这些政客的想法却没有改变。”
马萨利耶夫在采访中还盛赞中国的改革开放成就。他说，他曾多次访华，目睹了中国社会的巨变，中国的发展也为许多发展中国家带来了实实在在的益处。他期待吉尔吉斯斯坦与中国开展更富成效的经贸合作。
舍拉迪尔说：“我们需要借鉴中国改革的经验，通向繁荣的道路是多样的，每个国家都需要找到属于自己的道路。”
不讲诚信还倒打一耙 外交部回怼美方声明 回应国际热点，亮出中国态度。过去这一周，中美经贸摩擦依然是国际舆论关注的焦点。针对美方颠倒黑白、强词夺理的声明，外交部发言人在记者会上霸气回怼。此外，关于中方多部门发布赴美提醒、伊核问题、朝美新加坡联合声明执行情况等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】