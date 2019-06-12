外交部：任何试图挑拨中俄关系的图谋都不会得逞

人民网北京6月12日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽今日主持例行记者会。

记者会答问实录如下：

一、经中英双方商定，第十次中英经济财金对话将于6月17日在英国举行，国务院副总理胡春华与英国财政大臣菲利普·哈蒙德将共同主持对话。

二、应国务委员兼外交部长王毅邀请，阿拉伯叙利亚共和国副总理兼外长瓦利德·穆阿利姆将于6月16日至21日访华。

问：你刚才发布了胡春华副总理将赴英国主持第十次中英经济财金对话的消息。能否介绍一下本次对话的议题？中方对这次对话成果有何期待？

答：中英经济财金对话机制成立于2008年，是中英两国就经济财金领域的战略性、长期性、全局性问题进行双边沟通和政策协调的重要机制。自成立以来，这一机制有力推动和促进了中英经济财金合作，巩固和发展了中英双边关系，为双方推进中英关系“黄金时代”提供了重要平台。

本次中英经济财金对话期间，双方将就宏观经济形势和全球经济治理、贸易投资与大项目合作、金融合作、战略性与新领域合作等议题展开讨论。

我们期待双方通过此次对话:一是就双边和国际重大经济金融问题加强沟通协调，增进彼此的理解互信，促进中英经济关系健康稳定良性发展。二是进一步深化双边经济关系，加强多边政策协调，共同维护多边主义，携手支持贸易投资自由化便利化，构建开放型世界经济。三是在互利共赢基础上全面拓展合作领域，加强双方在贸易、投资、金融、科技、农业、第三方市场等领域全方位合作，推动中英经济财金合作不断结出新硕果、迈上新台阶。

问：今天，反对香港特区政府修例的人包围了特区立法会，特区政府已推迟了条例的二读。中国中央政府是否仍支持香港特区政府，尤其是行政长官林郑月娥？

答：这两天我一直在回答这个问题，我可以再强调一遍。中国中央政府坚定支持香港特区政府推进修订“两个条例”的工作。

问：据报道，12日，赢得哈萨克斯坦总统选举的托卡耶夫向该国人民宣誓并就任国家元首。中方对于中哈关系未来发展有何期待？

答：托卡耶夫总统是中国人民的老朋友，他当选后，习近平主席已第一时间向他致贺。我们相信，哈萨克斯坦将继续保持政治稳定，经济发展，在国家建设事业中取得更大成就，在国际多边事务中发挥更大作用。

中哈是友好邻邦和全面战略伙伴。两国关系始终保持高水平运行，双方共建“一带一路”取得丰硕成果。中方高度重视中哈关系，愿同哈方一道，共同落实好两国元首达成的共识，推动中哈关系继往开来，行稳致远。

问：今天，香港特区政府政务司司长张建宗表示，包围特区立法会的人必须自行解散并遵守法律。中央政府对此有何评论？中央政府是否支持使用武力驱散抗议者？

答：你说得没错，香港特区政府官员已就事情最新进展对媒体发表了讲话，有关内容你可以关注。

我可以告诉你的是，任何损害香港繁荣稳定的行为，都是香港主流民意所反对的。

问：今天，美国国会众院议长佩洛西就香港特区政府修订《逃犯条例》发表声明称，如果修例通过，美国会或将重新评估香港在“一国两制”框架下是否仍拥有高度自治。中方对此有何回应？

答：我们已经多次说过，香港事务纯属中国内政，任何国家、组织和个人都无权干预。中方对美方有关人士就特区修例发表不负责任的错误言论、对香港事务不停说三道四表示强烈不满和坚决反对。我们要求美方客观公正看待香港特区政府依法修例，谨言慎行，停止以任何形式干预香港事务和中国内政。

我还要指出，香港回归以来，“一国两制”、“港人治港”、高度自治方针得到切实贯彻落实，香港居民享有的各项权利和自由依法得到充分保障。我们希望美方有关人士能够尊重这一事实。

最后我要重申，中国中央政府将继续坚定支持香港特区政府推进修订“两个条例”的工作。

问：美国总统国家安全事务助理博尔顿昨天表示，俄罗斯、中国、朝鲜等国家试图散布假消息（disinformation），捏造美国政府的内部分歧，尤其是总统和顾问之间的分歧。你对此有何评论？

答：如果我的印象没有错的话，那些关于美国政府内部矛盾，不同官员发出不同声音的报道和评论，多是由美国媒体做出的。说中俄在散布“假消息”，完全是倒打一耙。

我想提醒大家的是，今年4月，美国某位高官——他的名字我就不点了，大家都知道——在德州农工大学发表演讲回答提问时称：“我们撒谎、我们欺骗、我们偷窃。这才是美国不断探索进取的荣耀。”

联系他的这番话，再联系到2003年某个国家以伊拉克拥有大规模杀伤性武器为由入侵了伊拉克，不难判断出，到底是谁在散布“假消息”，是谁在违反国际法，是谁在破坏国际秩序，我想国际社会自有公论。

问：今天是美朝领导人会晤一周年。近来美朝之间的对话似乎未能取得更多进展。中方是否担心两国关系继续恶化？对半岛问题解决的前景有何预期？

答：一年前的今天，朝美领导人在新加坡实现首次会晤并发表了联合声明，半岛问题政治解决进程取得重要进展。

近一段时间，半岛和谈步伐有所放缓，但是朝方仍然坚持实现半岛无核化、朝美双方均致力于通过对话解决问题的大方向没有变，半岛问题仍处在政治解决的框架之内。

半岛问题错综复杂，解决起来不可能一蹴而就。我们希望有关各方坚持方向不变、接触不停、相向而行，按照“双轨并进”思路和“一揽子、分阶段、同步走”原则继续谈下去，均衡解决各方合理关切，最终实现半岛的无核化与持久和平。中方愿与国际社会一道，继续为此作出努力与贡献，发挥建设性作用。

问：一段时间以来，美方有些人认为中方在中美经贸合作中占了便宜，鼓吹中美“脱钩论”。请问发言人对此有何评论？

答：“脱钩论”是美国一小撮固守冷战思维，奉行零和博弈的人鼓噪出来的极其危险、极不负责任的论调。这种论调违悖中美关系合作共赢的本质，罔顾两国交流友好密切的民意，不符时代发展进步的潮流，不可能得到支持，也注定不会得逞。

中美建交40年来，两国已经形成你中有我、我中有你，高度互补、深度融合的利益格局和互利互惠关系。现在，中美已经成为彼此最大贸易伙伴国和重要投资对象国。美国几乎所有大公司在中国都有业务，所有的州与中国都有合作。中美之间已经建立起50对友好省州和227对友好城市关系，每天大约有1.4万人乘坐航班往返于太平洋两岸。美国从中美经贸中获得了巨大利益。仅2017年，美资企业在华销售收入就超过7000亿美元，利润超过500亿美元。要让中美脱钩，首先要问问这些公司企业同不同意，问问这些地方省州同不同意，问问两国民众同不同意。

中美是世界最大的两个经济体，在全球产业链、供应链、价值链中都占有重要地位。如果强行让中美脱钩，势必打乱现有的世界经济链条，破坏全球产业分工，引发国际市场混乱和金融市场动荡，这肯定不是各利益攸关方希望看到的。

我们奉劝美方某些人反省反思自己的所作所为，摒弃意识形态窠臼，停止散播偏见之深、思维之旧的言论，不要妄图开历史倒车。

历史和现实证明，中美作为两个大国，合则两利，斗则俱伤，合作是双方最好的选择。我们希望美方能够和中方相向而行，在互惠互利的基础上拓展合作，在相互尊重的基础上管控分歧，共同推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系，增进两国和世界人民福祉。

问：你刚才宣布了叙利亚副总理兼外长将访华的消息。他将与哪些中方官员会见？与王毅国务委员兼外长会谈期间，双方将谈及哪些议题？

答：中国和叙利亚传统友好。两国建交63年来，中叙关系始终保持健康、稳定发展。穆阿利姆副总理兼外长访华期间，王毅国务委员兼外长将同他举行会谈，就双边关系、叙利亚问题等交换意见。中方愿同叙方一道努力，推动中叙关系取得更大发展，也将一如既往地在叙利亚问题上发挥建设性作用。

问：据报道，俄罗斯总统普京在圣彼得堡国际经济论坛上回答俄罗斯如何看待中美贸易战的提问时，引用了中国一句谚语：“当老虎在山中打架时，聪明的猴子坐着观看如何结束。”你对此有何评论？

答：我看到了一些媒体的报道，我想建议这些媒体认真看看普京总统的答问全文，看看录像的全程，不要断章取义。

根据我的了解，普京总统在回答该提问时，首先引用了中国谚语“坐山观虎斗”，但随即他又说：“一切都在变化，中国谚语描绘的情况也发生了变化。美国始终标榜自由贸易和世界经济民主原则，但随着竞争对手实力越来越强，美方进行各种限制，如发动关税战等，这将损害世界经济。俄方将为公正、民主的贸易规则争取空间。”我想，这才是普京总统和俄方对中美经贸摩擦的真正态度。

这里我要重申，中俄都坚决反对单边主义、保护主义和霸凌行径。习近平主席日前访问俄罗斯时同普京总统就当前复杂多变的国际形势深入交换意见，并达成重要共识。

双方同意进一步深化全面战略协作，继续共同努力构建开放型世界经济，推动多边贸易体制，维护以联合国为核心的国际体系，以国际法为基础的国际秩序。任何试图挑拨中俄关系的图谋都不会得逞。

问：有舆论称，一些武装力量正前往香港集结。中方是否真的派出维稳力量前往香港？如果是，都有哪些力量？

答：我不知道你从哪里看到的这个消息？！这就属于刚才记者提问中说到的“disinformation”，也就是“假消息”。

我可以明确告诉你，这是谣言惑众，制造恐慌，其心可诛！

问：关于新任中国驻印度大使，你有相关消息吗？

答：我们此前多次说过，中国驻外大使的任免是要经过一定程序的。至于你关心的具体大使人选，我目前没有可以提供的消息。

问：习近平主席是否会同特朗普总统在G20大阪峰会期间见面？

答：我前两天一直在回答这个问题。你需要我再重复一下吗？（记者点头）

我们注意到一段时间以来，美方多次公开表示，希望安排中美元首在二十国集团大阪峰会期间举行会晤。如果有这方面的具体消息，我们会及时发布。

问：还是关于香港修例的问题。修例是中央政府要求的吗？还是香港特区政府自主作出的决定？

答：香港特区政府已就修例问题多次对外介绍有关情况和考虑，我建议你去关注一下。

我可以再重申一下，中国中央政府坚定支持香港特区政府推进修订“两个条例”的工作。

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