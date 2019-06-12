意大利参议院外交委员会主席：美国单边主义和贸易保护主义不得人心

新华社罗马6月11日电（记者李洁）意大利参议院外交委员会主席维托·彼得罗切利日前在罗马接受中国媒体联合采访时说，美国政府在国际贸易中以加征关税等手段相威胁，频频挑起与主要贸易伙伴间的经贸摩擦，殃及全球，不得人心。

彼得罗切利说，美国单边主义和贸易保护主义对整个国际社会都没有好处，意大利在贸易保护主义问题上的立场与中国非常接近。

他强调，21世纪不应再出现关税壁垒，加征关税的强硬政策不仅对经贸毫无裨益，也不利于国际关系向前发展。

彼得罗切利认为，意大利拥有强大的出口导向型经济，其利益在于保持市场开放，并在政治、经济多层面保持多边主义。“虽然美国是我们的主要盟友，也是意大利参与的几乎所有国际组织的重要成员，但多边主义是我们不惜代价也要支持的理念。”

他表示，希望那些已经与中国签署了“一带一路”合作协议的国家，如葡萄牙、希腊与意大利统一立场，在欧盟内部引领一种新型国际关系。

今年3月下旬，意中两国政府签署了“一带一路”谅解备忘录。彼得罗切利认为，这一谅解备忘录充分考虑并兼顾了各自国家和地区的利益。

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