中美经贸摩擦的这些问题你真的清楚吗？（之八）

在美国升级贸易摩擦时，一种自欺欺人的荒唐论调被一些美国政客鼓噪得甚嚣尘上，这就是所谓的“加征关税对美国有利论”。从去年的“贸易战很好”，到如今不断宣扬“中国正在向美国支付巨额关税……这些巨额税款将直接交给美国财政部”，“关税将为我们的国家带来更多财富，甚至超过传统类型的惊人交易。此外，这更容易和更快速”，“中国会大大减速，我们会自动加速”……这一系列完全有悖经济学常识的论调，不过是美国一些政客为掩饰贸易战危害、骗取本国民众支持的说辞而已。

对于资本主义国家实行贸易保护主义的实质，一位伟大的经济学家早就作过深刻揭露：资产阶级以国家和民族的名义所实行的保护关税制度，不过是“制造工厂主、剥夺独立劳动者、使国民的生产资料和生活资料转化为资本”的一种人为手段。事实上，贸易保护主义在损害别国利益的同时，照样损害美国民众的利益，是一场只有利于美国少数大垄断资本的利益再分配。

贸易摩擦损害普通美国消费者的利益。根据税负转嫁原理，由于中国输美商品中很大一部分是普通消费品，需求价格弹性较小，因此美国对中国商品加征关税，最终大部分要转嫁到美国消费者身上。著名投行高盛的研究认为，美国政府去年对中国商品征收关税后，中国出口商并没有“为更好在美国市场竞争”而降低价格，因此，关税成本主要转嫁到美国企业和家庭身上，导致了消费品价格上涨，推升美国核心通胀率。他们估计，对华2000亿美元商品加征关税将导致美国核心通胀率上升0.2个百分点，如果对剩余3000多亿美元中国商品加征关税，美国核心通胀率将上升0.5个百分点。美国供应管理协会（ISM）半年度调查中，约有59％的公司表示关税导致产品价格上涨。沃尔玛公司的分析认为，因为美国提高对中国商品的关税，迫使他们必须提高售价。因此，美国对中国商品大范围征收关税，势必导致美国广大普通民众实际收入降低，真实生活水平下降。世界贸易咨询公司的研究表明，美国将2000亿美元中国输美商品的关税税率提高到25%，会导致美国一家四口每年开支平均增加767美元。美国智库“贸易伙伴”的研究报告显示，如果美国对所有中国输美商品加征25%的关税，美国就业岗位将减少216万个，一个四口之家每年开支平均增加2294美元。

贸易摩擦不利于劳动者的就业。征收关税会导致美国工人劳动力再生产成本增加，制约企业对劳动力的需求，使就业的增长受到制约。美国企业也将不得不承受更高的原材料价格，并且由于经济中一些资源转移到被征税的领域而造成资源配置效率降低。美国商会和荣鼎集团2019年3月联合发布的报告显示，受中美经贸摩擦影响，2019年及未来4年美国国内生产总值将可能每年减少640亿至910亿美元，约占美国国内生产总值总额的0.3%－0.5%。如美国对所有中国输美商品征收25%关税，未来10年美国国内生产总值将累计减少1万亿美元。因此，深度参与中美经贸谈判的美国白宫经济顾问拉里·库德洛5月12日接受美国福克斯电视台采访时也不得不承认，对中国输美商品加征关税将冲击美国企业和经济。诺奖得主保罗?克鲁格曼在《纽约时报》发表的评论文章指出，特朗普政府毫无策略性地掀起一场贸易战，额外的关税负担将主要转嫁给美国国内下游的生产商，终将让美国一败涂地。

有得必有失。总会有一些人从提高关税中得益，成为提高关税政策的支持者，这些人是谁呢？当然不可能是美国的普遍民众，而主要是美国的少数大垄断资本。美国著名经济学家杰弗里·萨克斯教授的评论可谓一针见血：中国并非美国经济问题的根源，美国公司的贪婪才是。美国所面对的真正的斗争对象并不是中国，而是美国自己的那些大公司。美国企业领袖和富豪群体积极推动减税、扩大垄断并把制造业外包到劳动力成本低廉的国家，他们这样做都是为了增加利润，然而他们却十分反对那些有助于促进美国社会公平的政策。现在，美国少数大垄断资本试图通过对外提高关税、实行贸易保护，为他们排除竞争、独占市场、创造更大垄断利润创造良机。但是，必须看到，这些高额垄断利润最终的代价大多是由美国普通民众负担的，他们不得不支付更高的价格去购买本来可以用更低的价格购买的商品，不得不接受就业机会减少的现实。美国政客打着维护美国民众利益的旗号发动贸易战，其结果只是有利于极少数美国大垄断资本家的利益，而不利于广大美国民众的利益。这样的结果，必然会加剧资本主义经济固有的劳动与资本、生产与消费的矛盾，最终会影响美国经济的繁荣发展。

现在，贸易摩擦的直接影响已经显现，而其对美国广大普通民众的深度伤害才刚刚开始。美国大豆协会主席戴维·斯蒂芬斯发出警示，美国豆农已经陷入“绝望境地”，希望美中经贸摩擦得到妥善解决，不再继续加码。而贸易战的升级相当于在他们已达忍耐极限时再补上一脚。贸易战对美国经济预期和商业信心的打击也是十分显著的。在5月13日中方宣布对美加征关税举措进行反制后，美国道琼斯指数期货大幅下跌2%左右，道琼斯和标普500指数一度下跌2.5%以上，纳斯达克指数下跌超过3%。美国金融市场的动荡，凸显了美国国内对贸易战危害的担忧。美国蒙茅斯大学5月28日公布的一项民调显示，大约62%接受调查的美国成年人表示，美国消费者将比中国生产商承担更多的关税成本，“非常”担心或“有点”担心贸易战会损害本地经济的美国人比例也在62%左右。

归根结蒂，贸易摩擦只是一场极少数人获益但绝大多数人受损的把戏。美国垄断资本家可能会赚得盆满钵满，但美国普通民众的受损却将会变得越加不可忍受。美国民众将日益看清，所谓的“贸易保护符合美国民众的利益”原来只是一种剥夺的手段，一种掩人耳目的诈术而已。（来源：“金沙滩论坛”微信公众号 作者：金沙滩）

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