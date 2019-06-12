尼日利亚学者：美国发动贸易战损人害己大家遭殃

人民网阿布贾6月12日电（记者 姜宣）11日，尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努奈居在尼《人民报》等媒体发表题为《中美贸易战的事实与后果》文章，批评美国无端发起对华贸易战。

文章说，美国总统特朗普在全世界挑起贸易争端，特别是对中国恶意加征关税，其所谓美国是“不公平”贸易受害者的论调违背事实。不论是想缓释国内压力，还是出于狂妄无知，美国总统都无权危害全球贸易体系，制造世界经济混乱。他关于对华巨额贸易赤字的说辞，完全是对赤字根源和轨迹的误读。

文章说，中美贸易高度互补，两国发挥各自比较优势既促进双方各自发展，又促进世界经济增长。中国对美货物贸易顺差，美国则对华服务贸易顺差，两国相互投资巨大。中国改革开放40年经济长足发展，美国企业在其中发挥了重要作用，但同样可以说中国为美国企业进入世界最大市场提供了无穷商机。美国对102个国家都有贸易赤字，根源在于其国内低储蓄、高消费的结构性问题。特朗普罔顾中美经贸关系中根本性的客观经济因素，单挑货物贸易赤字大做文章，是十分片面的。更何况，美国长期基于冷战思维严格管制所谓“敏感技术产品”对华出口，丧失了不少出口机会，加剧了自身赤字问题。总之，特朗普针对中国和包括其盟友欧盟、加拿大、日本甚至墨西哥在内的许多国家发动的贸易战，实属通过任性的政治干涉破坏全球经济，而非对国际贸易和经济合作的评估反思。

文章认为，世界主要经济体之间的关税战将扰乱全球市场，损害工贸价值链整合，限制资本流动，给像尼日利亚这样的新兴经济体带来巨大的不确定性。美国对中国和其他国家挑起的贸易战损人害己、大家遭殃。

(责编：燕勐、贾文婷)