墨西哥专家学者：美国坚持单边主义不利于美国和世界经济发展

针对美国近期不断向墨西哥高举“关税大棒”施压，墨西哥一些专家学者指出，美国坚持单边主义行径，逆全球化而行，既有损美国作为贸易伙伴的可信度，也不利于构建全球经济格局。

墨西哥城自治大学国际政治研究员何塞·路易斯·莱昂－曼里克斯表示，美国将贸易和移民问题混为一谈，这并非国际社会惯常做法。贸易领域反制措施一般基于经济实际情况，美国此举是“新贸易保护主义”。

墨西哥拉丁美洲社会科学院研究员何塞·德尔特龙科分析说，在当今全球化、多极化世界，美国在许多领域逐渐丧失主导地位，却仍用传统思维解决问题，摆出与各国为敌姿态，既无法体现美国大国责任意识，也不利于美国和世界可持续发展。

墨西哥阿纳瓦克大学国际问题专家阿道弗·拉沃尔德表示，美方继续采用贸易威胁手段，拒绝采用国际争端解决机制解决经济分歧，违背现有自贸协定等相关规定。美国还以影响国家安全为由施加关税，这一举动违背世界贸易组织主要原则之一的非歧视原则。

拉沃尔德认为，美国向墨西哥等国高举“关税大棒”施压的举动，表明美国希望让贸易伙伴和新兴经济体屈从于美国，以重塑美国的全球势力范围。这种“零和”对话思路不利于全球治理。美国不遵循国际多边主义机制规则行事，既不利于促进国际贸易、投资与生产，也不利于推动全球经济长远发展。（记者吴昊）

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