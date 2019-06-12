亚投行首届域外年会落户卢森堡

亚洲基础设施投资银行12日宣布，定于7月12日至13日在卢森堡举行理事会年会。这是亚投行正式运营三年多以来，首次将该机构最重要的会议放在亚洲以外地区举办。
为什么选择欧洲？为什么选择卢森堡？亚投行副行长丹尼·亚历山大告诉记者，亚投行筹建和运营以来，欧洲有关方面给予了大力支持，卢森堡则是亚投行在欧洲的首批创始成员国之一。
“我们期待以本届年会为契机，加强亚洲与欧洲之间的互联互通。”亚历山大说，年会将聚集亚投行理事会各成员政府代表、商界精英、社会团体代表以及专家学者，探讨可持续的基础设施投资与合作等议题。
他介绍，年会期间还将专门举办亚洲基础设施论坛，相关筹备工作正有序开展，“我们将借此机会为更多欧洲企业参与合作牵线搭桥”。
亚投行由中国倡建，总部位于北京，是一家专注于基建投资的新型多边开发银行。秉持“简洁、廉洁、清洁”的核心价值观，亚投行赢得世界广泛信任，成员由最初的57个增至目前97个。（记者刘红霞）
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