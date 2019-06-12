新闻背景：塔吉克斯坦共和国

塔吉克斯坦共和国，简称塔吉克斯坦，是位于中亚东南部的内陆国家，东部与中国毗邻，南与阿富汗接壤，西邻乌兹别克斯坦，北接吉尔吉斯斯坦，国土面积为14.31万平方公里。塔境内多山，山地面积约占国土面积的93%，有“高山国”之称，其首都为杜尚别。

塔吉克斯坦是多民族国家，全国共有86个民族，人口约910万，其中塔吉克族占80%，乌兹别克族占15.3%，俄罗斯族占1%。塔吉克语为其国语，俄语为通用语。

塔吉克斯坦水力资源丰富，储藏量居世界第八位，人均拥有量居世界第一位。塔境内铅、锌、钨、金、银、锡、铜等贵金属以及石油、天然气、石盐、硼、煤等矿产储量丰富。

近年来，塔吉克斯坦提出了从农工业国转变为工农业国的发展目标并制定了2030年前国家发展战略。工业已成为塔经济发展的主要动力。2018年塔国内生产总值（GDP）为73亿美元，人均国内生产总值约802美元。

中塔是山水相连的好邻居、真诚互信的好朋友、合作共赢的好伙伴、彼此扶持的好兄弟。自1992年1月4日建交以来，两国关系积极、健康、稳步向前发展，两国彻底解决了历史遗留的边界问题。2007年1月，中塔签署《中塔睦邻友好合作条约》。2013年5月，中塔建立战略伙伴关系。2017年8月，两国建立全面战略伙伴关系。目前，双方关系正处在历史最好时期，面临广阔发展前景。

塔吉克斯坦是世界上第一个与中国签署共建丝绸之路经济带谅解备忘录的国家。在“一带一路”倡议推动下，中塔务实合作快速发展。目前，中国已成为塔第一大直接投资来源国，在塔投资兴业的中资企业达300多家。2018年，中塔双边贸易额达15.04亿美元，同比增长11.6%。

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