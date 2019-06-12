“太极熊猫”邮票在世界邮展首发

中国2019世界集邮展览11日在湖北省武汉市举行。开幕式当天，马尔代夫邮政发行的“太极熊猫”系列邮票在邮展现场首发。“太极熊猫”邮票全套十五枚，表现了中国传统太极拳文化。

“太极熊猫”邮票由“中国画熊猫第一人”、著名画家刘中创作，同时刘中的“太极熊猫”系列作品原作也亮相世界邮展。“太极熊猫”系列作品共十五幅，作品表现内容是大熊猫打太极拳的十五个动作。画面以瑞雪为背景，象征着瑞雪兆丰年，喜迎冬奥会，是对2022年北京冬奥会的美好祝福。

据介绍，大熊猫的形象憨态可掬，与人类温和友善，是和平的代表；大熊猫的毛色黑白分明，黑白占比均匀，与“太极文化”极为契合。“太极熊猫”系列作品就是由刘中笔下的熊猫结合中国传统文化“太极拳”孕育而生。（记者王贤、廖君）

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