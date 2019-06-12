人民网北京6月12日电 6月11日，“世界即将亚洲化吗？”主题研讨会在北京举行。全球战略家、美国国家情报委员会顾问帕拉格·康纳携其新书《亚洲世纪》与中国人民大学副校长吴晓求教授展开了精彩的对话。

帕拉格·康纳认为，历史上的亚洲拥有多元化的璀璨文明，古代丝绸之路让文明交流持续了数个世纪，对西方和世界产生了重要影响。在多方的经济政治合作中，现代亚洲正在加速融为一体，形成全新的地缘政治力量。亚洲不仅是世界工厂，同时也是最重要的能源和原材料输出地，还是全球最大的消费市场。它们是世界经济的支柱，也是推动后发国家发展的重要助力。

吴晓求教授指出，21世纪世界中心正在向亚洲移动。在世界舞台中，亚洲的力量在大幅度增加，发言权在提高。未来亚洲要在世界经济的舞台发挥更重要的作用。第一，亚洲各个国家之间要坚守相互借鉴、学习、包容的策略； 第二，要进行创新，包括制度创新、法律创新、技术创新，所有的进步来自于创新；第三，要重视教育和劳动力素质的提高。高素质人才才可以推动技术的创新、技术的进步、技术的突破，从而引领经济长周期的出现；第四，要建构坚如磐石的法治精神和契约精神；第五，要注重文化和价值观的提炼。

中国人民大学重阳金融研究院高级研究员刘志勤认为，亚洲是西方发达国家的原料供应地、劳动力的供应场所、世界的工厂和市场，亚洲的长足发展始终离不开中国的稳定。

中国人民大学重阳金融研究院高级研究员周戎表示，亚洲化就是世界化、全球化，亚洲既有自己的文化，同时也受到欧洲文化的影响，亚洲的文化是最能影响整个世界的。

中国人民大学国际关系学院外交学系教授、博士生导师王义桅教授则认为，对于亚洲的概念我们还没有完全形成共识，亚洲人还不具有相同的价值观和强烈的身份认同感；同时，亚洲是在世界上最具有包容性的，有各种文明和语言，亚洲的崛起是一种包容性的崛起。

各位学者在精彩的思想交流中一致认为，亚洲和亚洲人正在以其特有的方式重塑世界，西方国家将不得不将亚洲的历史和现实价值纳入考虑，重新认识亚洲。这也是帕拉格·康纳最新力作《亚洲世纪》的核心要义。

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