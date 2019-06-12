新华国际时评:珍稀植物，愿你被世界温柔相待

刚刚过去的端午节假期，北京世园会上一场以中国特色珍稀植物为主题的展览吸引众多中外游客。源于上亿年前的极度濒危物种华盖木，种子要覆盖一年才能萌芽的伯乐树，附身于岩壁上的杏黄兜兰……它们有的来自远古冰川，有的出自高山雪域，中国山水成为它们的“避风港”。

面对一株源自上亿年前的古老植物，再柔弱的绿色也会令人肃然起敬。只有凝聚保护共识，共同采取行动，才能让这抹宝贵的绿色永续不竭。

珍稀植物是珍贵的自然资源，也是无价的生物宝藏。被誉为“蕨类植物之王”的桫椤，对重现恐龙生活时期的古生态环境具有重要参考价值；被《中国物种红色名录》列为极危物种的杜鹃红山茶，具有重要的生态和经济价值；中国仅存500多棵的五小叶槭，是生物多样性研究的重要资源。这些中国特有的珍稀野生植物，已成为闻名世界的“植物大熊猫”。保护这些物种，不仅能帮助人类破解一些难题，也有助于维护生物多样性，守护人类共同的地球家园。

生物多样性是地球生命经过几十亿年发展演化形成的，是人类赖以生存的生态基础。然而，无序开发、过度掠夺，使得全球自然环境遭到粗暴破坏，大量珍稀植物濒临灭绝。

“取之有度，用之有节”是生态文明的真谛。中国人民自古崇尚自然，2500多年前的诗歌总集《诗经》，提到130多种植物。从《神农本草经》到《本草纲目》，博大精深的植物文化一直是中华文明的重要组成部分。

近年来，中国秉持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，加强生态文明建设，实施生物多样性保护和可持续发展战略，制定一系列生物多样性保护计划。从1984年记载354种植物的第一批《珍稀濒危保护植物名录》公布，到2004年记载4408种植物的《中国物种红色名录》出版，一条条挽救植物生命的记载令人动容，一株株珍稀植物重焕生机，成为靓丽的“中国名片”。

从云南香格里拉四五千米石缝中的珍稀野生牡丹，到怒江悬崖峭壁上的濒危兜兰，通过濒危植物保护计划，诸多稀世花木得到抢救保护，在世园会上绚烂绽放。

中国从不吝惜与世界分享珍稀植物的宝贵资源：源自中国的“鸽子树”珙桐挺立日内瓦街头，传递着世界和平的美好信息；银杏树中提取的黄酮用于治疗心脑血管疾病；红豆杉中提取的抗癌物质紫杉醇造福全球。科学家袁隆平利用野生稻基因，培育出高产优质杂交稻，为增加全球粮食产量作出卓越贡献；复旦大学教授钟扬，带领团队在青藏高原艰苦跋涉数十万公里，累计收集上千种植物的4000多万颗种子，为人类留存泽被后世的基因宝藏……2020年，《生物多样性公约》第十五次缔约方大会将在中国举办，这是国际社会对中国保护生物多样性工作的肯定。

一花一木总关情。野生动植物的命运不仅攸关地球明天，也与每个世界公民息息相关。北京世园会以“绿色生活 美丽家园”为主题，唤醒更多人尊重自然、守护家园的意识。中国将继续与世界携手推动人与自然和谐共生，缔造永续发展的美好未来。（新华社记者丁静 韩梁）

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