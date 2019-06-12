专访：美国发动贸易战终究无法阻碍中国发展——访英国东西方战略研究所主席普费滕

英国东西方战略研究所主席普费滕日前在接受新华社记者专访时表示，美国发动贸易战终究无法阻碍中国发展，世界也需要中国发展。

曾任外交官和世界贸易组织官员的普费滕表示，发起贸易战是美国打压他国的典型伎俩。美国试图用加征关税来建立不公平的谈判机制，迫使中国接受美国单方面要求。

普费滕认为美国对待中国科技企业的方式绝非公平的市场手段。他说：“中国过去几十年的成功发展不仅增加了国家财富，也提高了企业竞争力。美国以国家安全为借口，来掩饰竞争关系的事实。”

自上世纪90年代以来，普费滕常年往返于欧洲和中国之间，对中国有着很深的了解。在他看来，中国已为应对中美经贸摩擦做好了准备。“中国发布的《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书就证明了这一点”。

普费滕说，白皮书有理有据地阐述了中方观点，指出全球化时代各国经济相互依存。但美国并不打算用公平的方式解决问题，这不仅伤害中国，也伤害欧洲和世界其他地区。

普费滕认为，中国不但是亚洲经济发展的火车头，也是世界经济增长的引擎。“实际上，世界需要中国发展。因为中国的发展不仅促进全球经济增长，也将成为世界平衡发展、和平发展的驱动力。”他说。（新华社记者杨海若）

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