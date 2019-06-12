记者调查：关税令美自行车产业举步维艰——美国业界人士讲述贸易争端下的行业故事

去年9月，美国政府在一片反对声中升级对华贸易争端，对价值约2000亿美元中国输美商品加征10%关税。由于自行车整车和部分零部件属于被加征关税的商品，这让高度依赖中国供应商的美国自行车厂商叫苦不迭。雪上加霜的是，税率近期又被提升到了25%。

新华社记者近期在走访多家美国自行车厂商时了解到，加征关税已严重影响生产与经营，贸易保护主义不仅未能推动自行车制造业及相关就业岗位重返美国，反而为行业发展蒙上阴影。并且，对这些美国厂商而言，转移生产或使用替代进口源存在巨大风险，全球自行车供应链离不开中国。

加征关税危害多

阿诺德·卡姆勒的家族早在1907年就涉足自行车业，经过百余年发展，当初的修车铺已成为美国最大的自行车进口商之一。

卡姆勒告诉新华社记者，直接从中国进口整车成本低，省下来的钱可以用来雇用更多员工、提升员工福利等；更重要的是，中国制造的产品质量好、工艺佳、有保障。

据卡姆勒介绍，10%的额外关税让其公司的整体运营成本增加了7.5%，他无力单独消化，只能转嫁给客户，去年秋季销量因此下降了5%。随着关税税率升高，卡姆勒被迫再次涨价，他担心今年下半年销量会进一步下滑。他抱怨说：“美国挑起贸易争端，遭罪的却是美国企业，这太不公平了。”

美国纽约联邦储备银行的研究显示，美国政府对2000亿美元中国输美商品加征关税从10%上调至25%，将导致一个普通美国家庭每年负担增加831美元。

不过，相比短期损失，让卡姆勒更苦闷的是，他原打算依托从中国进口的零部件，逐步把他在南卡罗来纳州组装工厂的年产量从35万提升至100万辆。“可在关税问题得到解决前，这些扩张计划只能被搁置。”他说。

制造业岗位难返美

扎卡里·帕沙克的自行车厂位于密歇根州底特律市西部城郊，虽然他不从中国进口自行车整车，但针对部分零部件的额外关税让他面临更高的采购成本。

帕沙克坦言，自行车制造业曾在美国消失了十几年，因此他在建厂之初遇到很多问题，比如既找不到业内人士，也不知道去哪里购买设备。虽然他的工厂已经运营多年，但帕沙克依旧未能实现盈利。他解释说，因为美国办厂成本很高、前期投入巨大。

就美国政府所谓加征关税能把制造业和就业岗位带回美国的说法，帕沙克认为关税无法将自行车制造业带回美国。他说：“加征关税只会从一定程度上影响美国厂商从中国进口的意愿，但这并不等同于能大规模在美国创造就业，所以加征关税并没有帮到美国什么。”

据英国咨询公司IHS马基特公司去年底一项针对美国制造商的调查，仅有十分之一的受访者表示会因关税等贸易因素减少海外生产，并把生产转移回美国；超过7成受访者表示，未来2年内不会改变在美国的就业岗位数。

专家普遍认为，美国制造业工作岗位流失主要是因为产业升级、自动化技术普及等原因，并非是中美贸易造成的。美国芝加哥大学经济学教授埃里克·赫斯特表示，设置贸易壁垒难以改变制造业自动化运作模式，根本帮不到“蓝领”人群。

供应链离不开中国

在经济全球化时代，中国已成为自行车业最重要的产业集群所在地，产品质量、制造工艺、成本控制、生产效率等环节全球领先。

据美国自行车零部件供应商协会提供的数据，美国挑起经贸摩擦之前，美国每年从中国进口1400万辆至1500万辆自行车整车，约占美国自行车整车年进口总量的90%。

美国自行车零部件供应商协会理事会成员鲍勃·马格维丘斯表示，中国是全球自行车供应链中的重要一环，美国自行车厂商与中国合作伙伴多年来一直合作融洽。

但在贸易争端阴霾之下，一些美国自行车厂商被迫寻找备选方案。马格维丘斯说：“把生产转移出中国会是一个非常艰难的决定，而且我们很难指望其他国家和地区能够复制在中国的一切。”

卡姆勒则表示，转移生产会带来巨大风险，没人敢拿产品质量和安全性下赌注。

帕萨克说，美国乃至全球自行车业都离不开中国，因为没有任何地方具备能够满足整个行业需求的生产力，“供应链上绕过中国并不是一个现实选项”。（新华社记者孙丁 熊茂伶 胡友松 参与记者：高攀）

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