中国漫画在世界一隅静静绽放——专访漫画家口袋巧克力、林莹

人民网北京6月11日电（肖骁） 《昨日青空》、《梅兰芳》、《隐匿城》，这些耳熟能详的中国作品在被日本欧美等漫画占领市场的当下逆境崛起。“每个漫画家心里都有自己的一个愿景，并且朝着这个方向不断努力，我相信未来会越来越好。”近日，第四届图像小说节在北京拉开帷幕，十位中法漫画家出席活动，交流心得。借此机会，人民网对两位知名的中国漫画家口袋巧克力和林莹进行了专访。

口袋巧克力——青春是首诗

“口袋巧克力”这个名字常常会引起人们好奇，“口袋里装着巧克力，对我来说是人生的小确幸。”他穿着一件白色体恤，蓝色牛仔裤，黑色眼镜，说话慢条斯理，羞涩而腼腆的笑容让人不得不联想起《昨日青空》里的屠小意。谈到创作初衷，口袋巧克力说，那段日子正好是低谷期，心情抑郁，孤独而又疲惫的生活会让我不自觉地回忆过去，想起家人温馨的关怀。“对于他们来说，不管是我是成功还是失败，他们始终包容我，关爱我，这份温暖刚好触动了我内心最柔软的部分。”

浙江兰溪，这个美丽而古朴的小城是口袋巧克力的家乡，也是他的作品《昨日青空》的背景城市，破旧的城楼，高低不平的地面，老旧的绿皮火车，还有门口早餐铺的香气，这些曾经历历在目的场景都被完整地复制到漫画里，为了力求真实，他还一次次回到家乡完成细节的描绘。“虽然这些场景像地图一样深深地刻在我的脑海里，但我还想尽力保持原来的模样，比如墙上的青苔这类质感的刻画，。”

读书的辛苦，老师的喋喋不休，共患难的友谊还有高压下悄悄发芽的情愫，曾经回不去的学生时光常常成为人们日后面对社会繁重压力的慰藉，也成为了《昨日青空》的故事蓝本。这部描绘中国上个世纪九十年代校园生活的作品一经推出就获得了极大好评，给当时充斥着各种日韩校园风的中国市场带来了一阵清新。“我希望创作一部作品反映青春的校园，让记忆重新回到那些熟悉的蓝色运动服，绿色的操场，这对我来说也是一种突破。”

主人公屠小意，是一个学习成绩一般却热爱画画的普通高中生，高中时代因缘际会结识了三个好友，一波三折的高中生活让他成长也逐渐认清了未来。一起迟到的死党，严厉的班主任，帅气但是成绩不好的男生，还有懵懂的情感，漫画里熟悉的场景唤醒了很多读者对于高中时期的记忆。“从画面的细节处理，比如校服的样子；到情感的描绘，我希望将这种似曾相识的感觉刻画出来，从而引起读者的共鸣。”谈到主人公的人物设定是否带有作者个人色彩，口袋巧克力直言每个角色都会有自己的影子：“屠小意偏细腻的性格很像我自己，他的好朋友花生耍宝也有我的影子，还有齐景轩叛逆的性格，虽然我没有勇气变成这样的人，但他满足了我年少时期的梦想。”

漫画里的屠小意最终放弃了高考，选择离开家乡追寻绘画之路，现实中口袋巧克力也做出了同样的选择，南下深圳开始了漫画生涯。从做助手开始，一步步走向漫画创作，这其中的艰辛和奔波成为他日后创作灵感的重要来源。口袋认为：“我的作品以现实题材居多，很多作品来源于对生活的感悟和经。我年轻的时候四处飘零，去过很多城市，这些经历对后来的创作是一座很大的宝库。”

作为中国优秀漫画家之一，口袋巧克力的作品早就走出了国门：2005年《蝴蝶飞飞》和 2006年《南山之忆》法文版的推出让他拥有了一批忠实的法国读者。他曾经担心外国读者不能理解自己的作品，但是《昨日青空》让法国读者不但觉得语言‘很有诗意’，也能够理解作品表达的情感，这充分证明无论在哪个国度对于青春的回忆和情感都是相通的。”

这次图像小说节，口袋巧克力作为中国业界代表和法国的优秀漫画家进行交流，最大的感触就是法国漫画的市场的高度成熟，从出版商到读者都非常尊重作者，给予充分的创作自由，因此产生了大量风格迥异，大胆新颖，自成一派的漫画家。这给刚刚起步的中国漫画市场提供了一个值得借鉴的发展模式和风向标。对于日后中法漫画合作，口袋巧克力希望通过漫画让更多的法国读者了解中国的历史、文化，也希望法国漫画进入中国的市场，促进两国的交流和理解。

口袋巧克力作品《昨日青空》

漫画家口袋巧克力

林莹——“越是民族的，越是世界的”

黑色连衣裙，安静地坐在一旁，和她的漫画《梅兰芳》一样，林莹给人感觉温婉而细腻。从小就喜欢相声和戏曲，林莹对于传统艺术有很深的情感，将中国传统文化元素融入创作中是她作品的风格。

漫画《梅兰芳》的诞生始于一部电影。2008年陈凯歌开拍电影《梅兰芳》让林莹突发奇想以梅兰芳先生传奇的一生为题材创作一部漫画作品。这个想法得到了丈夫的大力支持，他帮助林莹联系到梅兰芳文化艺术研究会副会长兼电影 《梅兰芳》监制吴迎先生。

然而吴迎提出了一个要求：将梅派十大剧目里的主角画出来。这个考验激起了山东姑娘骨子里的倔劲，既然做就要做到百分之百。于是林莹进行了长达一年多的研究，她深入学习梅派、身形技巧，以及梅兰芳先生的生平故事，乃至京剧的发展历史。她还特意去上海京剧院拜访了梅葆玖先生的弟子田慧，学习梅派的唱腔和身段。当林莹交出作品的那一刻，吴迎先生感受到她的诚意和对京剧的热爱。在吴迎先生的引荐下，林莹见到了梅葆玖先生，他认为“贵妃醉酒”将京剧的华美和身段淋漓尽致地描绘出来，他对林莹通过漫画向更多的年轻读者推广国粹之美非常赞赏，认为这是一件非常有意义的事情，最终林莹拿到了《梅兰芳》的授权书。

拿到了授权，激动之余林莹感觉到责任重大。为了还原上个世纪的历史场景，林莹翻阅大量的资料，从服装样式到桌椅花纹、每一个行头和身段都需要她反复观看影像加以核实，整个创作过程她都坚持亲力亲为：“既然授权给我，我就要对得起梅葆玖先生的信任。”为了专心创作，林莹推掉了纷至沓来的邀约，用了四年的时间画出了前两集：“梅兰芳先传奇的一生贯穿了整个中国近代史，从清朝末年到建国之后，除了研究梅先生本身，我还大量阅读中国近代史相关的书籍。”

用心浇灌一定会孕育出美丽的花朵。2011年《梅兰芳》一经问世便在中国漫画界引起了巨大的轰动，新漫画的叙事手法让梅派优雅的身段跃然纸上，上个世纪梨园的风土人情展现在读者面前，首次销量就突破了十万册。“ 《梅兰芳》对于我的职业生涯有着重大意义，我希望能创作出一部精品。”

作为有着二十多年画龄的漫画家，从《魔尘》到《梅兰芳》，从早期受到舶来漫画的影响到逐渐形成自己独特的风格，林莹在这条道路上付出了很多。“当时九十年代末中国新漫画刚刚崛起，我开始接触外来漫画，这对我的早期作品有很大的影响，后来随着阅历增长，我逐渐意识到应该将代表中国传统审美观的内容融入到作品里，让自己的作品更加深刻，还可以让更多的人了解中国传统文化之美。”如今带有中国风的《梅兰芳》大获成功，也将林莹带到了国际舞台，法国出版社Urban China 发行的法文版《梅兰芳》受到了热烈欢迎，“越是民族的越是世界的，如果能把带有中国特色的作品拿到国际上，让更多的外国朋友留下深刻的印象，那么对于我来说，这是正确的一步。”

林莹表示：“法国漫画视觉冲击力很强，作品包含对人生的思考和感触，触及人的灵魂，让我十分震撼。”“以法国为首的欧洲漫画从创作周期和风格来说更像是艺术创作，他们并不受市场的干扰，完全以自己的思想为主，这让他们可以保持自己的风格。”

的确，相比于法国漫画界，中国漫画市场还有些稚嫩，市场的需求，读者的喜好，作者的意愿，怎样平衡这些因素之间的关系从而达到一个良好的生态循环，还有很长的路要走。但是笔者相信，中国漫画正在崛起，像口袋巧克力、林莹等一批优秀的中国漫画家，他们在世界一隅静静绽放，向世界证明中国漫画的力量。正如口袋巧克力老师所说 ：“每个漫画家心里都有自己的一个愿景，并且朝着这个方向不断努力，我相信未来会越来越好。”

林莹作品《梅兰芳》

漫画家林莹

(责编：任付丽(实习生)、徐祥丽)