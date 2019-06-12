新闻背景：上海合作组织

上海合作组织（简称上合组织）于2001年6月15日在上海成立，创始成员国为中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦6国。2017年上合组织阿斯塔纳峰会决定给予印度和巴基斯坦成员国地位，成员国增至8个。
上合组织现有阿富汗、白俄罗斯、伊朗、蒙古国4个观察员国和阿塞拜疆、亚美尼亚、柬埔寨、尼泊尔、土耳其和斯里兰卡6个对话伙伴国。
印度、巴基斯坦加入后，上合组织8个成员国领土总面积超过欧亚大陆的五分之三，人口占世界近一半，国内生产总值占全球20%以上，成为当今世界幅员最广、人口最多的综合性区域组织。
上合组织现已建立元首、总理、高检、高法、安全会议秘书、外交、国防、经贸、文化等会议机制。秘书处和地区反恐怖机构执行委员会这两个常设机构分别设在北京和乌兹别克斯坦首都塔什干。
成员国元首理事会是上合组织最高决策机构，每年举行一次会议，就组织内所有重大问题做出决定和指示。会议举办国担任组织轮值主席国。2018年6月，成员国元首理事会第十八次会议在青岛举行。这是上合组织扩员后首次峰会，具有里程碑意义。
上合组织是迄今唯一在中国境内成立、以中国城市命名、总部设在中国境内的区域性国际组织。上合组织与联合国、东盟、独联体、集安条约组织、亚信、红十字国际委员会等国际或地区组织建立了密切联系并开展合作，是联合国大会观察员。上合组织还同阿富汗建立了副外长级联络组。
自成立以来，上合组织在政治、安全、经济、人文、对外交往、组织机制建设等各个领域取得了丰硕成果，秉持互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”，确立了以安全、经济、人文为重点合作领域的“三个支柱”体系，成为当代国际关系中促进安全、稳定和可持续发展的积极力量，在很多方面成为地区和国际合作的典范。
不讲诚信还倒打一耙 外交部回怼美方声明 回应国际热点，亮出中国态度。过去这一周，中美经贸摩擦依然是国际舆论关注的焦点。针对美方颠倒黑白、强词夺理的声明，外交部发言人在记者会上霸气回怼。此外，关于中方多部门发布赴美提醒、伊核问题、朝美新加坡联合声明执行情况等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
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