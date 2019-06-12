2019南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会在昆明开幕

以“共聚开放前沿、共建辐射中心、共享繁荣发展”为主题的2019南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会12日在昆明正式开幕。

2019商洽会共有来自74个国家、地区和国际组织，20个国内省（市、区）的3348家企业参展参会。其中，近一半是境外企业，包括世界500强企业20家，中国500强企业18家。展会共设17个展馆、7500个标准展位，展览展示面积17万平方米。

本届展会主要分为专题、东南亚、南亚、国际、国内、永不落幕的南博会6大展区。南亚国家主要展示珠宝、地毯、香料等特色产品；东南亚国家主要展示饮料、休闲食品、水果等特色商品。

本届展会突出“数字云南·世界共享”，以实现场馆5G网络全覆盖为重点，充分展示4K、AI、AR、VR等各种数字技术，提升会展数字化、智慧化、智能化水平，放大和延伸商洽会的功能。

斯里兰卡是本届展会的主题国，柬埔寨是主宾国。2019商洽会预计签约项目金额6000多亿元。本届展会会期7天。（记者浦超）

(责编：李圆征(实习生)、徐祥丽)