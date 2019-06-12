东京福祉大学被令停招学院进修生 已有上千人失踪

据日本《朝日新闻》报道，围绕日本东京福祉大学多名留学生下落不明的问题，文科省以“原因在于轻易招生及在校管理不充分，大学方面责任重大”为由，指导该大学于目前停止新招收下落不明者尤为众多的“学院进修生”。
据报道，日本文部科学省和出入国在留管理厅(入管厅)于11日宣布，自2016年度至2018年度，即自2016年4月至2019年3月，共有1610人下落不明。其中，有共计1113人为“学院进修生”。
文科省及入管厅于2019年3月至5月，针对该大学位于东京都内、群马县及名古屋市的4个校区，共进行了5次调查。由调查结果可知，下落不明的人数于2016年度为305人，2017年度为482人，2018年度为823人，逐年增加。
报道称，该大学的留学生，除在学院及研究生院学习的“正规课程”(学生)外，还有大学特有的“学院进修生”等形态。近3年，特别是“学院进修生”的人数急剧增加，2018年度达到2656人，占全体5133名留学生的半数以上。在下落不明者中，也有共计1113人为“学院进修生”。
关于“学院进修生”，该大学虽将其定位为“在学习日语的同时，也可研修今后能并入学院(正式学习)的科目”，但文科省等方面则判断称：“实质上成为了日语能力不足的留学生之预备教育课程”。现已指导该大学目前不再新招收“学院进修生”。
据悉，即使已申请在留资格，入管厅也将不予认可。
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