圣彼得堡举行庆祝新中国成立70周年暨中俄建交70周年音乐会

俄罗斯华人艺术家协会与安德烈耶夫国立俄罗斯民族乐团，11日晚在圣彼得堡卡贝拉音乐厅联袂举办庆祝新中国成立70周年暨中俄建交70周年音乐会。

音乐会在一曲庄严激情的双钢琴组曲中拉开序幕，随后中俄艺术家依次登场。俄罗斯功勋表演艺术家的演出高亢激昂；中国维吾尔族铃铛舞轻快舒展；安德烈耶夫国立俄罗斯民族乐团和中国京胡演奏家带来中俄民族乐器联奏，让音乐会现场高潮不断。

中国驻圣彼得堡总领馆文化领事庄建平在活动上说，经过70年风云变幻，中俄关系更加成熟、稳定，两国宣布发展中俄新时代全面战略协作伙伴关系，实现两国关系提质升级。

俄罗斯华人艺术家协会秘书长邢妮贞表示，此次联袂演出体现了中俄民族乐器的完美结合，以音乐的形式帮助两国人民民心相通。（记者鲁金博）

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