用塑料垃圾做领奖台 东京奥组委吁关注海洋塑料污染

据日本《朝日新闻》报道，2020年东京奥运会残奥会的领奖台，将再利用家庭等丢弃的一次性塑料进行制作。大会组委会于11日公布了这个首创项目的概要。据组委会表示，将制作约100套领奖台，需要45吨塑料。

据报道，该项目是为达成联合国“可持续发展目标(SDGs)”做贡献的活动中的一环，意在让人们可以注意到，已在世界范围内成为问题的海洋塑料垃圾问题。

作为回收对象的塑料为洗衣剂、柔顺剂、厨房清洁剂、护发制品、除臭芳香剂的塑料瓶，及其替换装制品。自19日起，将在大型流通企业永旺(AEON)的全国约2000家店铺中开始回收。国际奥林匹克委员会(IOC)的赞助企业也将提供协助，届时该公司收集的海洋塑料垃圾也会加入其中。

据组委会表示，将制作约100套领奖台，需要45吨塑料。据悉，一部分用于骨架的铝材，将再利用东日本大地震受灾地临时住宅中使用的窗框。负责设计领奖台的是制作官方会徽的野老朝雄，预计于2020年6月左右完成。

据悉，大会结束后，计划将作为学校的教育材料等进行再利用。

(责编：李圆征(实习生)、徐祥丽)