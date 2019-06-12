联合国安理会通过决议呼吁关注武装冲突中人员失踪问题

联合国安理会11日一致通过2474号决议，呼吁关注武装冲突中人员失踪问题，尤其是儿童失踪案例。
根据决议，为找到战争中失踪人员，联合国会员国有义务依据法律程序向红十字国际委员会等机构提供合作。
决议敦促武装冲突方采取恰当举措防止人员失踪，包括帮助家庭实现团聚、支持家庭信息交换等，同时敦促各国确保针对人员失踪案例能够展开“彻底、迅速、公正和有效”的调查并起诉相关犯罪嫌疑人。
决议还敦促武装冲突方采取恰当举措搜寻失踪儿童并确认他们的身份。
决议通过后，中国常驻联合国代表马朝旭发言说，这项决议是安理会首次就武装冲突中失踪人员问题通过专题性决议。这不仅充分体现了安理会对该问题的高度重视和对国际人道法的坚定维护，而且对有效解决武装冲突中失踪人员问题具有重要意义。
他说，彻底解决武装冲突中失踪人员问题必须消除武装冲突的根源。安理会应切实履行维护国际和平与安全的首要职责，大力推动通过对话协商和政治谈判化解分歧，预防冲突发生，和平解决争端，减少武装冲突。（记者徐晓蕾）
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