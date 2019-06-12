法国公立医院医护人员罢工示威 要求改善劳动条件

据外媒报道，6月11日，在法国参议院表决政府的《卫生法》草案之际，公立医院医护人员开始效法急诊科医护人员，当天发动示威和罢工，要求增加人手、改善工作条件。

报道称，急诊科人员的罢工已持续3个月，众人的愤怒上周迫使卫生部长布赞首次做出让步。医院医疗人员因此受到鼓舞，也开始行动。

11日接近中午时分，百余名示威者在卫生部址前面集合示威。示威者大多数是CGT、SUD、FO工会的成员，他们响应工会的号召，“增强力量”与卫生部长较劲。

急诊科医疗人员工会集体(Inter-Urgences)的一些成员也一起参加了示威。Inter-Urgences 是由CGT、SUD、FO工会组成的工会集体，自3月中旬以来发动罢工，规模不断扩大，至9日为止，法国全国已有95家医院的急诊室罢工。

法国卫生部长的办公室副主任在巴黎会见了工会代表，代表们都表示失望。CGT医疗人员工会的急救科医生普鲁多姆(Christophe Prudhomme)说：“我们的声音没人听到，必须发出更大的声音。”

急诊科医疗人员工会集体(Inter-Urgences)的拉帕尔治Candice Laparge说：“我们现在无限期罢工，只要我们提出的要求没被满足，我们就不停止罢工。”

6日，200多名急诊科医疗人员在巴黎示威，卫生部长布赞曾试图化解危机，她当时承诺将提出“一整套策略”，包括向医疗人员提供奖金、拨款整修医疗单位以及秋季时公布一份报告等。所有的工会立刻表示这些措施“不够”。

“没有神奇的措施”

当天在瓦朗斯(Valence)，当地医疗中心的急诊科医疗人员曾象征性地罢工5分钟。尼斯医科大学附属医院(CHU)的医疗人员也在医院前面集合示威。医学学院资深教授巴盖(Patrick Baqué） 说：“无人倾听，没有对话。医院的管理变得专横甚至独裁，导致工作人员觉得被抛弃和被侮辱。”

卫生部长布赞为自己的行动辩护，认为自己的行动不是只限于她上周的声明，她表示“急救科为医疗制度的所有组织方面的问题付出了沉重代价，没有任何神奇的措施可立刻灭火”。

她坚称她主导的《卫生法》案在城市里将可先在上游环节改善接待条件，“不会让急救科独自应对涌入医院里的病人潮”。

近两周来，医院医疗人员为了避免同事罢工时被临时指派任务因而请假，导致停工人员增加，上升到一个新阶段，在外省和巴黎曾出现医生和护士因辛劳出现脸色苍白需要别人搀扶的情况，迫使医疗当局紧急征召人手或医疗人员中的志愿军。

巴黎公立医院管理局(AP-HP)总局长伊尔什(Martin Hirsch)已保证采取“强力措施”， 首先在急诊科增加人手。

(责编：李圆征(实习生)、徐祥丽)