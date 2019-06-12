韩国5月就业人口增幅破20万 失业人口创19年新高

据韩国国际广播电台(KBS)报道，当地时间12日，韩国统计厅公布最新数据显示，韩国就业人口5月同比增加25.9万人，单月就业人口增幅再次突破20万人。此外，受60岁以上失业者增加的影响，5月份失业人口创下19年来新高。
《5月雇佣动向》报告资料显示，5月韩国就业人口达2732.2万人，同比增加25.9万人，增幅高于韩国政府2019年的月均就业人口增幅目标15万人。韩国单月就业人口增幅2月和3月连续两个月突破20万人，4月跌破20万人后，5月再次突破20万人。
报道称，以产业来看，保健业和社会福祉服务业就业人口增加12.4万人，住宿和餐饮业就业人口增加6万人，艺术、体育和休闲相关服务业就业人口增加4.7万人。但制造业人口减少7.3万人，从2018年4月起连续14个月呈现减少态势。
此外，5月失业率达4%，与前一年持平。失业人口达114.5万人，5月份失业人口创下2000年以来的新高。虽然20多岁和30多岁失业人口有所减少，但60岁以上失业人口有所增加。受此影响，失业人口同比增加2.4万人。
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