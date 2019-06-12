南京创新名城推介大会在斯坦福大学举行

人民网旧金山6月11日电（宫欣）当地时间6月11日，南京创新名城推介大会暨2019中国南京创新周硅谷站启动仪式在美国斯坦福大学举行。

南京创新周将聚焦硅谷，面向旧金山湾区开展南京（硅谷）创新发展系列论坛、“融合之光”展览、南京面孔XIN会客厅、“南京故事”城市图片展暨“魅力南京”文化与旅游推介会、南京（美国地区）校友会暨乡情会等各方面的系列活动。

6月11日的活动以“探索未来地区与全球在创新方面的无限可能”为主题，聚焦集成电路芯片、软件信息领域，突出南京经验。

南京市对外文化交流协会副会长鲍云海开场致辞。他表示 “南京周”活动来到旧金山湾区，通过举办论坛、展览等多场精彩活动，将展示这座古老城市的当代精神与城市面貌，深入开展人文交流，以期为促进两国民间更深入的相互了解和友谊发挥作用。

南京市浦口区政府副巡视员马伦国在推介会现场对所有企业家代表发出了诚挚的邀请，他指出，浦口区今年来在吸引国际创新人才、创新资源方面做出了巨大努力。

推荐会现场中美嘉宾进行了圆桌讨论，就中美创业异同点、科技创新对硅谷和南京未来的影响等话题交换意见并开展了深度讨论。

据悉，南京创新名城推介大会由南京市人民政府和浦口区人民政府联合主办，由CNBC财经频道、南京市文化投资控股集团和南京创新名城推广中心承办。中国驻旧金山总领馆代表，美国旧金山湾区委员会委员，旧金山/硅谷地区政府代表，南京市代表团等嘉宾出席了此次会议。

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