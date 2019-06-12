“2019广州文化周—许鸿飞雕塑世界巡展”在俄罗斯圣彼得堡开幕

“2019广州文化周—许鸿飞雕塑世界巡展俄罗斯站”10日在圣彼得堡列宾美术馆开展。展览选取许鸿飞的44件雕塑作品，作品用独特的诠释方法阐述东方艺术符号。

许鸿飞说，今年是俄国批判现实主义画家列宾诞辰175周年，也是圣彼得堡列宾美术学院院长彼得 法明诞辰100周年。为纪念列宾和彼得 法明，雕塑展特意选择在圣彼得堡列宾美术学院举行，以此致敬。

许鸿飞说，他从事雕塑创作30余年，始终贯彻深入体验生活、贴近大众的创作理念，以平民视角、细节重现生活情景，坚持用本土文化和中华文化精髓为作品铸魂。

据悉，许鸿飞雕塑展是 “2019 广州文化周”的主要活动之一。2013年以来，许鸿飞“肥女”系列雕塑作品相继在中国、法国、澳大利亚、意大利、英国等14个国家29个城市成功举办32场展览。

本次展览由俄罗斯联邦文化部、广州市文化广电旅游局、列宾美术学院美术馆主办，广州雕塑院协办。本次展览将持续到6月23日。（记者鲁金博）

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