法国一监狱发生挟持人质事件 两人平安获释

人民网讯 据法新社报道，法国巴黎西北一处高度戒备的监狱中，一名犯人11日持自制武器挟持两名人质，与警方僵持5个小时，目前人质都已平安获释。

法国当局表示，警方精英小组搭乘直升机抵达人质事件发生地，此处关押有危险、激进犯人和有严重纪律问题者的萨斯河畔孔德监狱（Conde-sur-Sarthe Penitentiary Centre）。监狱官员表示，这名犯人持有武器，在用餐时间挟持一名守卫和一名女性实习生为人质。

法国国家监狱管理局表示，在犯人投降前，那名守卫先被释放，接着那名女性实习生也获释，两人都安然无恙。

法新社摄影师在现场表示，警方精英小组搭乘3架直升机抵达监狱，进行处置。（老任）

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