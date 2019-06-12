“让世界充满爱”北京市学生金帆艺术团澳大利亚专场演出新闻发布会在悉尼举行

北京市学生金帆艺术团“让世界充满爱”悉尼歌剧院专场演出新闻发布会11日在澳大利亚悉尼中国文化中心举行。悉尼中国文化中心、中国驻悉尼旅游办事处主任陈霜，澳中文化促进会会长冯敦平和澳丰文化总经理辛旭等50余人出席了本次新闻发布会。

“让世界充满爱”是北京市学生金帆艺术团为庆祝新中国成立70周年进行的专场演出。近500名中国中小学校师生将于7月27日在悉尼歌剧院音乐厅为当地观众呈现一场视听盛宴。本次演出将由中国国家一级导演、北京市舞蹈家协会副主席孟艳担任总导演，涵盖民乐、管乐、舞蹈、合唱、武术和京剧等多种艺术形式，充分展现中华民族深厚的文化艺术底蕴。

悉尼中国文化中心、中国驻悉尼旅游办事处陈霜主任致辞。（图片由承办方澳丰文化有限公司提供，摄影：姜长庚）

陈霜表示，北京市金帆艺术团成员皆来自北京重点学校，演艺水平精湛，非常值得大家购票一睹中国青少年的风采。

据悉，本次演出由中国友好和平发展基金会、中国少年儿童文化艺术基金会、北京市教育学会、北京圣陶教育发展与创新研究院联合主办，澳丰文化有限公司承办，澳中文化促进会协办，并得到中国人民对外友好协会、中华人民共和国驻澳大利亚大使馆教育组和悉尼中国文化中心的支持。（王梓乔）

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