特朗普签行政令要求简化转基因作物审批流程

美国总统特朗普11日签署一项行政命令，要求美国联邦政府相关监管机构简化、加快转基因农作物及其他农业生物技术产品的审批流程。

据白宫网站发布的新闻公报介绍，这项行政令中涉及的监管机构包括美国农业部、美国食品和药物管理局、美国环境保护局，特朗普要求这些机构对转基因农作物等农业生物技术产品的监管和审批一定要“以科学为基础、及时、高效、透明”。

特朗普当天是在参观美国农业大州艾奥瓦州的一个乙醇工厂时签署这一行政命令的。白宫称，这一行政令旨在加快农业生物技术新品的审批、降低开发者的成本、鼓励对转基因农作物进行更多投资。

美国对转基因农产品或动物制品的审批过程十分漫长。据白宫公布的统计数据，1993年至2017年间，美国农业部每年审批处理的农业生物技术新品申请平均仅有5份。

(责编：李圆征(实习生)、徐祥丽)