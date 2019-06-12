澳大利亚公益机构举行活动分享移民女性成长故事

澳大利亚公益组织澳洲华人公益金11日在悉尼举行以移民女性为主题的活动，鼓励移民女性克服语言文化差异带来的挑战，实现自我价值和成长。
这一活动以“移民女性：从逆境到成就”为主题，邀请了不同领域、不同文化族裔背景的多位移民进行主题演讲和讨论，包括澳大利亚首位华人女议员何沈慧霞、B1集团董事长祁岳、有毛利血统的设计师安杰拉·帕克伊等。嘉宾们讲述各自成长经历，并分享如何面对和克服困难，得到了观众的热烈反响。
澳洲华人公益金主席朱潘敏嘉说，“很多移女性民刚来到这个国家时，面对陌生的环境和不一样的语言文化会产生孤独感，所以我们希望举办这个活动给她们以鼓励，让她们知道自己并不孤独，别人也曾经面临这些问题和困难。”
何沈慧霞表示，现在越来越多的女性移民有良好的教育背景，也愿意进行更多尝试。移民女性对澳大利亚多元社会发展的贡献不容忽视。（记者郝亚琳）
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