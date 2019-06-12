新疆持续深耕与吉塔两国贸易

在新疆南部边境上，依次排列着的3个口岸——吐尔尕特（中吉）、伊尔克什坦（中吉）、卡拉苏（中塔），是中国与吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦的主要陆路贸易通道，每年都有大量货物在此通关。

谭文峰是新疆喀什佰通国际货运代理有限公司报关员，主要负责代理挖掘机、装载机等报关业务。这些来自广西柳工集团的工程机械，将通过中塔卡拉苏口岸进入塔吉克斯坦。

“去年大概代理了100台，现在卡拉苏口岸实现了无纸化通关，通关十分便利，最多半天就能运出1台。”谭文峰说。

与谭文峰从事同样工作的赵磊，从2015年开始在喀什代理中塔外贸货运，几年过去，他已经结交了不少塔吉克斯坦的朋友，沟通也没有障碍。

“每次他们来喀什，我们会一起下馆子。”赵磊说，每年都有通过他代理报关的服装、玩具等日用百货，从浙江义乌以及新疆乌鲁木齐运往塔吉克斯坦首都杜尚别。

除了出口贸易不断拓展，从吉塔两国进口贸易也在持续发展。

2016年8月，中吉伊尔克什坦口岸第一次进口活驴，据喀什海关统计，截至今年5月，已累计进口活驴48541头，贸易额2861.48万元，仅今年前5月就进口5250头。

近年来，随着“一带一路”倡议不断推进，新疆对吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦等中亚国家贸易不断发展。

乌鲁木齐海关统计数据显示，今年前4月，新疆对塔吉克斯坦进出口贸易额与去年同期持平，其中进口增长6.6%，出口增幅明显的商品有鞋类、汽车零配件、灯具、体育用品、玩具等；新疆对吉尔吉斯斯坦进出口贸易额虽较去年同期有所下降，但机电产品、农产品、水果及坚果等出口增幅明显。

“目前公司已经培养了不少固定客户，彼此间建立了信任的关系，希望以后业务范围继续拓宽。”赵磊说。（记者白佳丽）

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