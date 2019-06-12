社评：蓬佩奥身为国务卿，却扮演反外交角色

美国国务卿蓬佩奥成为了美国当下行政体系中对中国最强硬的人之一，中美关系全面紧张，他提供了相当多的个人推力。这与他的国务卿身份显然“跑调”严重，国务院是美国外交的最大执行机构，也是美国对外政策设计的主角，它的使命应是搞关系，而不是拆关系的，但是蓬佩奥在对外关系、尤其是对华关系中扮演的角色完全反过来了。

需要指出的是，对华关系对美国来说，也是最重要的双边关系，中美关系的性质会很大程度上决定美国外交乃至整个国际关系的底色。蓬佩奥极力把中美关系往冰窟窿里带，这意味着他在召唤全球外交冬天的到来。

不断有人指出蓬佩奥在主持美国国务院之前当了一年多中情局长的经历，认为他在用中情局的思维驾驶美国外交的航船。特别是蓬佩奥今年4月在一个集会上说：“我曾担任中情局局长，我们撒谎、我们欺骗、我们偷窃，我们还有一门课程专门来教这些。这才是美国不断探索进取的荣耀。”世界与这样的美国国务卿打交道，不能不说是时代的悲哀。

蓬佩奥还是美国茶党的成员，这是舆论观察、评论他的另一重要视角。茶党是美国的极右势力，种族主义倾向严重，对外充满仇视，蓬佩奥带着那样的政治寄托和野心走到国务卿位置上，他的心思根本没有放在建立美国首席外交官的专业性上，而是宣泄自己的政治愤懑，同时为实现自己更大的政治野心铺路。

外交是靠国际公约进行管理的，要求各国遵守基本的规范，维系国际领域的各种可预测性，让脆弱的双边及多边共有的政治资产得以延续。在外交领域最怕出蛮不讲理的角色，那样的情况往往相当于一群秀才遇上兵，有理说不清。

蓬佩奥显然就是这样的规则打破者。他很横，一派黑道作风，让与他打交道的人感觉面对的就是“什么狠招都敢使”的中情局长。蓬佩奥在废弃美国传统的大国外交，他蔑视外交家们谨慎斯文的交往方式，他就像腰里别着一把枪去参加鸡尾酒会，自觉或不自觉地就要撩开衣服，露出那把枪。

外交是弹性空间最大的领域，外交官也通常是各国“相对最鸽派”的群体。但是蓬佩奥堪称美国鹰派中的鹰派，他毁掉了应有的外交弹性空间，把外交变成了撕破脸的刚性碰撞。他现在更像在美国搞政治宣传鼓动的，像对外攻击时打头阵的，唯独就是不像搞外交的。

今年以来，特朗普重点的外交方向之一朝鲜方向率先实际上宣布蓬佩奥“不受欢迎”，朝方公开表示，如果蓬佩奥仍参加谈判，谈判桌上将再次混乱，因此希望能有一位更加谨慎和成熟的人取代他。

相信有更多国家也很不喜欢这位美国首席外交官，觉得与他打交道很累，无法在专业性的基础上与之沟通。蓬佩奥正客观上成为华盛顿在一些重要外交领域取得突破的障碍。

希望蓬佩奥能对自己的所作所为开展反思，他需要搞清楚外交官应有的担当是什么，他作为美国首席外交官又对国际和平与稳定负有什么样的责任。他不能为了图痛快，或者出于个人私利和野心摧毁一些重要的外交规则和纽带，他应当知道，如果肆意践踏外交道义的底线，历史到头来是不会给予他原谅的。

(责编：李圆征(实习生)、徐祥丽)