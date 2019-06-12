专访：美国推行贸易保护主义威胁世界经济秩序——访墨西哥劳动党主席安纳亚

墨西哥劳动党主席阿尔韦托·安纳亚日前在墨西哥城对新华社记者表示，美国贸易保护主义威胁世界经济秩序，贸易战升级对谁都没有好处。

安纳亚说，几十年来世界各国不断寻求贸易开放，推动国家间商品自由流动。美国曾是推动自由贸易的重要力量之一，如今却重拾贸易保护主义主张，美国推出的包括加征关税在内的一系列保护主义举措严重阻碍自由贸易发展。

安纳亚表示，美国对中国发动贸易战不仅将影响中美两国经济发展，还将导致全球不稳定性因素增多，甚至可能引发地区冲突风险。

他表示，墨西哥也是美国贸易保护主义的受害者之一。美国威胁对墨西哥加征关税的激进做法，不仅损害了墨西哥利益，也践踏了北美自贸协定精神。安纳亚强调说：“这是错误的方向。”

安纳亚还呼吁美国总统特朗普尊重国际协定及世界贸易组织规则，服从国际仲裁结果，停止采取不负责的专断措施，“贸易战升级对谁都没有好处”。

安纳亚认为，当前世界经济呈现多元化格局，新兴经济力量崛起，因此美国应检讨自身政策，重新定位自身角色。他表示，通过加大对科技和教育的投入，加强尖端科技发展，增强科研实力，美国才能更好提升自身竞争力和生产力；发动贸易战无助于增强美国自身竞争力。

在他看来，中国倡导尊重世贸组织规则，致力于达成多方共赢的世界经济秩序。对此，美国应向中国学习，寻求与各方成为“伙伴”而非“敌人”。

墨西哥劳动党创建于1990年，总部位于首都墨西哥城，目前有超过50万名党员。在2018年墨西哥总统选举中，墨西哥劳动党同国家复兴运动党和全国汇合党组成竞选联盟“我们一起创造历史”，代表该联盟参选的候选人安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔获得选举胜利。

(责编：李圆征(实习生)、徐祥丽)