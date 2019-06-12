中国代表呼吁重视消除残疾人贫困

中国常驻联合国代表马朝旭11日表示，消除贫困是2030年可持续发展议程的首要目标，而消除残疾人贫困对实现可持续发展目标至关重要。

中国、欧盟常驻联合国代表团和联合国经济和社会事务部当天在纽约联合国总部举行残疾人减贫主题边会，会议重点围绕如何消除残疾人贫困、实现2030年可持续发展目标进行了讨论。

马朝旭在会上发言说，残疾人是人类大家庭的平等成员，在消除贫困方面面临特殊困难。不让一个残疾人掉队，对实现可持续发展目标至关重要。

马朝旭表示，中国有8500多万残疾人，是世界上残疾人口最多的国家。中国政府高度重视残疾人事业，将残疾人减贫作为国家脱贫攻坚战的组成部分，并针对残疾人面临的特殊困难，加大在社会保障、康复服务、照料护理、家庭无障碍改造等方面的投入，解决他们的特殊需求。

马朝旭说，经过艰苦努力，中国贫困残疾人数大幅下降。目前，残疾人扶贫攻坚仍然面临严峻形势。贫困残疾人数量依然很多，脱贫难度越来越大。中国将下大力气解决存在的问题，坚定推进脱贫攻坚进程。

马朝旭表示，消除残疾人贫困是中国减贫事业的一个缩影。70年来，中国减贫事业取得历史性成就。中国将于明年实现全面小康，创造人类减贫史上的奇迹。

马朝旭说，中国在致力于自身消除贫困的同时，始终力所能及地积极支持和帮助广大发展中国家特别是最不发达国家消除贫困。“一带一路”致力于推动各国加强发展战略对接，聚焦互联互通，深化务实合作，实现共同发展，对于消除贫困具有重要意义。目前，“一带一路”已进入高质量发展的新阶段，将为消除沿线各国贫困、实现2030年可持续发展目标作出实实在在的贡献。（记者林远）

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