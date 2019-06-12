聚焦生态环境 我国与中亚跨国科技合作初显成效

湖泊遥感监测、饮用水安全保障、防灾减灾技术交流……记者从中国科学院获悉，该院近年来大力推动与吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦等国的多项跨国科技合作，多个项目已初显成效。

在吉尔吉斯斯坦，中科院中亚生态与环境研究中心和当地政府合作开展了饮用水安全保障技术与示范项目，评估饮用水的安全现状，引进的水质净化设备解决了饮用水中重金属、微生物等超标的问题，造福当地人民。

在塔吉克斯坦，两国科研人员除了联合开展湖泊遥感监测之外，在冰川联合调查、水文与水资源利用、生物多样性与生态系统变化、灾害预警与无人机应用等领域也加大合作力度。

在“一带一路”倡议框架下，中科院2018年牵头成立了首个综合性国际科技组织——“一带一路”国际科学组织联盟，为沿线各国开展科技合作、应对挑战、促进民心相通、推动构建人类命运共同体搭建了机制性、保障性平台。

据介绍，自2013年以来，中科院科技支撑“一带一路”建设累计投入经费超过18亿元，与沿线国家和地区的科技交流合作规模超过12万人次。（记者董瑞丰）

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