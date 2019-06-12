中欧在联合国总部共同召开残疾人减贫主题边会

人民网联合国6月11日电（记者 杨俊）6月11日，中国、欧盟常驻团和联合国经社事务部在纽约联合国总部举行残疾人减贫主题边会，来自英国、意大利、希腊、肯尼亚、印度等50余国、康复国际等残疾人领域非政府组织共约100人出席。会议重点围绕如何消除残疾人贫困、实现2030年可持续发展目标进行了讨论。

中国驻联合国代表马朝旭大使出席会议并发言。在发言中，马朝旭大使强调，消除贫困是各国人民追求幸福生活的基本权利，也是2030年可持续发展议程的首要目标。残疾人是人类大家庭的平等成员，在消除贫困方面面临特殊困难。消除残疾人贫困，不让一个人掉队，对实现可持续发展目标至关重要。

马朝旭指出，中国有8500多万残疾人，是世界上残疾人口最多的国家。中国政府高度重视残疾人事业。消除残疾人贫困是中国减贫事业的一个缩影。今年是中华人民共和国成立70周年。70年来，中国减贫事业取得历史性成就。1978年到2018年，中国农村贫困人口从7.7亿减少到1660万。根据世界银行的测算，改革开放40多年来，中国对全球减贫的贡献超过40%。中国将于明年实现全面小康，实现现行标准下农村贫困人口全部脱贫，创造人类减贫史上的奇迹。

马朝旭表示，中国和欧盟是全面战略伙伴，双方关系保持良好发展势头。近年来，中欧在联合国多次合办边会，取得良好成效。当前单边主义、保护主义和霸凌行径对国际合作和全球治理带来严重冲击。中方愿同欧方加强合作，共同支持多边主义，支持联合国发挥积极作用。

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