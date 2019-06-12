英保守党党首竞选拉开序幕 约翰逊呼声最高

英国保守党党首竞选正式拉开序幕。据英国媒体报道，当地时间6月10日晚，负责本次竞选事务的保守党“1922委员会”正式宣布，保守党领袖候选者名单出炉，最终共有10人获得参选资格。

这10名候选人包括前外交大臣鲍里斯·约翰逊、前脱欧事务大臣多米尼克·拉布、现任外交大臣杰里米·亨特等。其中，呼声最高的是“硬脱欧派”领袖、前外交大臣鲍里斯·约翰逊。

据英国《每日电讯报》梳理，约翰逊共获得62人提名，遥遥领先；外交大臣杰里米·亨特和环境、食品与农村事务大臣迈克尔·戈夫分别获得35人和31人提名，分列二三位。

为了压缩竞选过程，保守党在本次选举前提高了参选资格门槛，制定了新的竞选规则。根据新规，每位候选人必须在6月10日17时前获得至少8名保守党议员的提名，才能进入下一个投票环节。原本已有13人宣布竞选保守党领袖，但新规颁布后，先后有3名参选人认为没有足够时间获得需要的支持，旋即宣布退选。

本次竞选还实行多轮投票、轮轮筛选的策略。第一轮投票将于6月13日举行，任何得票少于16票的候选人将被淘汰。18日举行第二轮投票，候选人需得到32名保守党议员的支持才能进入下一轮。19日与20日将举行第三轮与第四轮投票，直至两位候选人产生。最终，16万余名保守党成员将通过邮寄的方式决定谁将成为下一任保守党领袖。7月22日，英国将迎来新一任首相。（记者 吴雨伦）

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