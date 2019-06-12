中国新一批赴黎维和部队获得扫雷排爆资质

经过3天考核，中国第18批赴黎巴嫩维和多功能工兵分队11日通过了联合国地雷行动中心的考核，同时获得扫雷、排爆两项资质。

此次考核由联合国地雷行动中心派出考核组，在黎巴嫩南部辛尼亚村的扫雷训练场围绕探雷器调试、信号源定位、地雷挖掘、雷场救援、地雷销毁、未爆物处理等13个课目30余项内容，对中国扫雷、排爆官兵逐人逐项进行全面考核评估。

经过7日、10日和11日3天考核，中国扫雷分队60名扫雷作业手、6名扫雷医护人员和5名排爆手凭借精湛的技术和规范的流程，全部一次性通过考核。其中，中国首批派出的3名女扫雷作业手与男官兵一样，在考核现场身穿厚重的防护服演示扫雷作业。她们以相同的标准完成了所有内容，顺利通过考核组的评估。

联合国地雷行动中心考官比拉尔在考核结束后赞扬道：“中国扫雷部队一向出色，联合国因你们而感到自豪。”

中国第18批赴黎维和多功能工兵分队军事副分队长徐维卿表示，将按照联合国扫雷标准作业程序执行任务，积极为消除黎巴嫩和以色列边境雷患做出应有贡献。

中国第18批赴黎维和部队于上月底部署至黎巴嫩。获得扫雷、排爆资质后，中国扫雷官兵将奔赴黎以边境“蓝线”雷区，执行联合国赋予的扫雷排爆任务。（孙帅 牛彦澧）

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