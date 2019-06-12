美航管局说纽约坠机驾驶员不具备恶劣天气飞行资质

美国联邦航空管理局（航管局）11日说，10日在纽约坠机事故中丧生的驾驶员不具备在恶劣天气中驾驶飞机的资质。
航管局说，坠机的驾驶员蒂莫西·麦科马克没有通过相关仪器的使用技能测试，即不能使用测量飞机航向及倾斜度等飞行指标的仪器，而这是在低可见度条件下飞行所必需的。
前飞行事故调查专家阿尔·尤尔曼在接受媒体采访时说，如果驾驶员不能在恶劣天气条件下使用那些仪器，则无法准确把握飞行姿态。
麦科马克驾驶的直升机10日下午在美国纽约曼哈顿中城一座大厦楼顶坠毁，麦科马克当场丧生。当时纽约正在下雨，雾气很大。纽约警方初步调查显示，直升机坠毁原因很可能是迫降失败。机上除驾驶员外没有其他乘客。（记者刘阳 孙丁）
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