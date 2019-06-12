罗马尼亚外长：愿促进欧中关系发展

罗马尼亚外长梅莱什卡努11日在布加勒斯特表示，罗马尼亚目前正担任欧盟轮值主席国，愿为推进欧亚互联互通、密切欧中关系发展做出更大贡献。

梅莱什卡努是在罗外交部和科学院联合举行的“展望欧中关系未来”研讨会上作此表示的。他指出，罗马尼亚在首次担任欧盟轮值主席国期间召开这一研讨会，是为促进欧中双方加强政策沟通与对接。罗中传统友好，双方在经济领域合作潜力巨大。欧盟和中国是十分重要的合作伙伴，双方在对外政策、经济发展和欧亚互联互通领域利益共同点多。

中国外交部欧洲司杨晓光参赞代表中方率团出席本次研讨会，驻罗马尼亚大使姜瑜也参加了研讨会。罗科学院院长波普、欧盟理事会总秘书处代表马丁内斯以及来自中国、罗马尼亚和欧盟其他成员国的代表和智库学者等近百人与会。

杨晓光表示，发展同欧盟关系一直是中国外交的优先方向之一。今年以来，中欧频密和富有成果的高层交往为双边关系发展注入了强劲政治动力。双方要共同努力，为应对全球重大威胁挑战、为人类社会的可持续发展寻找共同解决方案，创造更加美好的未来。

波普表示，欧中关系牢固密切、内容丰富。人文交流对推动欧中双方相互了解意义重大。他强调，罗科学院愿秉持一贯立场，积极支持罗中和欧中关系发展。

马丁内斯表示，欧盟和中国是世界两大稳定力量和两大主要经济体，开展对华合作对促进欧盟发展具有积极意义。当前欧中关系发展机遇和挑战并存，要适应世界新形势，共同推动欧中关系长期稳定健康发展和促进世界和平、繁荣和可持续发展。

本次研讨会围绕欧中关系未来面临的机遇和挑战、战略倡议协同中的欧亚互联互通和欧中共同推进以规则为基础的多边主义三个议题进行交流研讨，旨在促进欧中双方加强对话沟通和战略对接，深化欧亚互联互通和多边领域合作，进一步推动欧中全面战略伙伴关系向前发展。

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)