湖南首条直飞非洲定期航线正式开通

12日凌晨1点整，中国南方航空公司首班长沙直飞内罗毕的航班从长沙黄花国际机场腾空而起。两百多名旅客经11小时30分钟的飞行后，将抵达肯尼亚首都内罗毕的乔莫·肯雅塔国际机场。这是首条由湖南直飞非洲的定期航线。

据悉，本次航班的目的地肯尼亚是“一带一路”倡议在非洲的重要参与国，其首都内罗毕是东非地区的经济中心和媒体中心。航线开通后不仅为来往两国的旅客提供了新的出行选择，还将对推进“一带一路”建设，加强湖南省与非洲各国之间的交流与合作，促进中非在更高水平上实现合作共赢带来积极影响。

据中国南方航空公司湖南分公司总经理杨斌介绍，执飞该航线的客机机型为空中客车A330宽体机，往返航班号为CZ6043/CZ6044，出港班期为每周三、周日。长沙至内罗毕单程飞行时间为11.5小时，往返约24小时。去程CZ6043航班在长沙的起飞时间为00：50，当地时间07：30到达内罗毕。回程为CZ6044航班，内罗毕起飞时间为12：50，次日于北京时间06：15到达长沙。（记者史卫燕）

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