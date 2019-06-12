葡萄牙科英布拉大学成立中国与葡语国家研究院

中国与葡语国家研究院11日在历史悠久的葡萄牙科英布拉大学成立。中国驻葡萄牙大使蔡润、科英布拉大学校长阿米卡尔·法尔康、莫桑比克前总统若阿金·希萨诺和科英布拉大学中国研究中心主任鲁伊·马科斯为研究院共同揭牌。

蔡润在致辞中说，中国与葡语国家研究院的正式成立，是中葡两国学术、高等教育领域合作的一项重要成果，将在中国同葡语国家之间搭建起新的平台和桥梁，增进彼此了解和友谊、推动相互间的对话与合作。“一带一路”倡议与许多葡语国家的发展规划高度契合。新形势下，双方的共同利益、相互需求在增加，未来合作前景广阔，大有可为。

中国与葡语国家研究院是在科英布拉大学中国研究中心的基础上成立的，中国研究中心此前由中国社会科学院和科英布拉大学联合成立。

中国社会科学院欧洲研究所所长黄平在接受新华社记者采访时表示，成立中国与葡语国家研究院，是希望借助葡萄牙在葡语国家的特殊地位，充分发挥科英布拉大学的人才优势，为推进中国与葡语国家之间的多领域合作，助推“一带一路”，发挥更好的智库作用。

当天，葡萄牙议员和政府官员、葡语国家代表、中国驻葡萄牙大使馆工作人员，以及科英布拉大学教职员工近百人出席了揭牌仪式。（记者赵丹亮）

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)