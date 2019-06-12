长期吃增肌蛋白粉或不利于健康

不少健身爱好者喜欢服用蛋白粉帮助增加肌肉量。澳大利亚悉尼大学一项小鼠实验显示，长期服用蛋白粉补剂可能不利于健康。
增肌蛋白粉富含支链氨基酸。支链氨基酸是蛋白质中亮氨酸、缬氨酸和异亮氨酸这三种常见氨基酸的统称，有助增加肌肉量。研究人员给实验组小鼠终身喂食正常摄入量两倍的支链氨基酸，给对照组小鼠投喂高碳水化合物、低脂肪的正常饮食。
结果显示，实验组小鼠血液中支链氨基酸水平较高，影响血液中色氨酸的功能，致使输送至大脑的色氨酸减少，从而令大脑中血清素水平低于正常值。色氨酸是血清素的前体，而血清素被称为快乐激素，能提振情绪。而大脑血清素水平降低会令食欲增强。
研究人员之一史蒂夫·辛普森称：“由支链氨基酸过量摄入引起的血清素水平降低，造成小鼠暴饮暴食，变得极度肥胖，寿命缩短。”该研究结果刊载于《自然·新陈代谢》期刊。悉尼大学营养学家罗斯莱尼·里贝罗建议，日常饮食应当平衡不同的蛋白质来源，避免带给健康“不希望得到的后果”。（黄敏）
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