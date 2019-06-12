完全不可接受！美“干涉英国选举”遭猛烈抨击

“英美‘特殊关系’确实特殊，以至于后者似乎认为在谁领导前者的问题上被赋予重大发言权。”“今日俄罗斯”电视台6月11日直言不讳地痛斥美国政府对英国内政的频频干涉。

在一段10日被泄露给美国《华盛顿邮报》的录音中，美国国务卿蓬佩奥对一群犹太教领袖表示，英国反对党工党领袖科尔宾确实有可能成为下一任英国首相，但华盛顿将“竭尽全力”阻止他当选。蓬佩奥承诺美国不会等到科尔宾当选才迫使其“后退”，因为届时事态将会变得有点棘手。“一旦木已成舟，风险就会太高。”蓬佩奥说道。

近来，美国官员为英国国家政治“建言献策”已经成为一种常态，甚至特朗普本人也承认他认为英国左翼人士科尔宾是一股“负面力量”，并表示他强烈支持英国前外交大臣约翰逊担任下一任英国首相。蓬佩奥被泄露的表态在英国社交媒体激起批评风暴。“美国在拉美、非洲和亚洲都曾这么干，如今美国政府想要推翻英国民主。希望有一名英国政府官员表达对这件事的愤怒。”一位英国网民发推文说道。

鉴于特雷莎·梅的保守党向来毫不迟疑地谴责外国干涉其他国家内部事务，这次保守党面对蓬佩奥的言论反而显得“异乎寻常的平静”。与保守党的平静形成鲜明对比的是来自反对党工党的猛烈抨击。工党一名发言人10日回应称，特朗普及其政府官员试图决定谁将成为英国下一位首相，这是对英国民主的干涉，完全不可接受。

一边是美国高官频频表态，干预英国首相选举进程。另一边，保守党党首争夺战正愈演愈烈，互相攻击成为相位争夺战的主旋律。英国环境大臣戈夫对目前占据压倒性优势的前外交大臣约翰逊发起猛烈攻击。“约翰逊先生，无论你做什么都不要开溜。”英国《卫报》11日评论称，随着10位竞选人“你方唱罢我登场”，英国将迎来狂乱的选举周。 （许立群 丁廷立）

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